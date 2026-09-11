聽新聞
0:00 / 0:00

進度99% 台中州廳預計10月15日開放參觀

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中州廳修復工程預計本月中旬完工，十月十五日開放民眾參觀，並舉辦首場展覽。記者陳敬丰／攝影
台中州廳修復工程預計本月中旬完工，十月十五日開放民眾參觀，並舉辦首場展覽。記者陳敬丰／攝影

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在八月底進駐辦公，目前工程進度達到九九％，剩下外部景觀部分，預計九月中旬完工，十月十五日開放參觀，同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

台中州廳始建於一九一三年，最初是日本時代的州辦公廳舍，光復後做為舊台中市的辦公廳舍，二○一○年縣市合併，市府遷往七期的新市政大樓，前市長胡志強、林佳龍陸續規畫台中州廳修復計畫，現任市長盧秀燕敲定為文化局辦公處所與展覽空間，二○二○年動工，共投入六點五五億元。

民進黨台中市議會黨團昨會勘台中州廳修復狀況，黨團總召周永鴻表示，多名議員反映，州廳花了鉅資修復，不能只是換來「昂貴的辦公室」，必須真正活化文化資產，更進一步帶動整體舊城區；文化局須提出可被檢驗的成果，包含展覽內容、對外開放時程、與周邊商圈串聯的方式等等。

文化局長陳佳君表示，目前硬體工程幾乎完工，外部景觀因為前陣子連日下雨無法施工，近期完成；議員關心接下來如何透過州廳活化舊城區，文化局已經規畫明年初舉辦系列活動，編列相關預算，希望帶動舊城區與商家的繁榮。

文化局副局長游英俊指出，州廳整體工程進度受到前陣子颱風影響，稍有延後，預計本月中旬就會完成修復工程，完工後能帶動整個中西區的發展，民眾可以從州廳園區、小圓環跨到國漫館、文學園區以及台中地方法院等地。游英俊表示，文化局已經在八月卅一日進駐，同仁都有接受古蹟維護的相關訓練，目前使用狀況良好；對外開放與展演的部分，預計十月十五日揭牌，同時舉辦州廳修復後的首場展覽。文化局補充，展覽內容是台中畫家展覽，展出作品橫跨百年，對應州廳逾百年的悠久歷史。

負責設計監造台中州廳修復工程的建築師郭俊沛說明，本次修復工程集中在台中州廳的廳舍，周邊還有原大屯郡役所與旁邊的停車場等區域，未來希望能全部串連，如同「舊城區的護城河」；外界熱議的州廳正門前一開始並無噴水池，歷任市長都會改造，這次修復工程也留下相關意象。

台中州廳 台中 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

GREEN×EXPO倒數半年 橫濱會場建設進度曝光

2026TTXC台灣文化科技大會 10月在高雄駁二登場

台南新車站揭牌！鐵路地下化10月18日通車 賴總統向拆遷戶說「對不起」

羅馬圖拉真浴場修復竣工 珍稀巨幅壁畫重見天日

相關新聞

廣角鏡／全台最高 大安港媽祖像完工

台中「大安港媽祖雕像」歷時十四年籌備與興建正式完工，成為台灣本島最高媽祖雕像。雕像本體高三十公尺，搭配二十三點六公尺白海豚基座，總高五十三點六公尺。由藝術家柯建華設計，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，面容莊嚴慈悲，雕像並以耐腐蝕花崗石砌成。市府將於十月三日至四日舉辦台中海洋觀光季慶祝落成。

中火兩燃煤機組10月開拆

經濟部昨舉行台中火力發電廠燃煤機組拆除審查會議，台電預計提前至十月動工拆除二部燃煤機組。台中市府盼盡速拆除。經濟部國營司長胡文中表示，將立即報請經濟部核定。

進度99% 台中州廳預計10月15日開放參觀

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在八月底進駐辦公，目前工程進度達到九九％，剩下外部景觀部分，預計九月中旬完工，十月十五日開放參觀，同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

女兒遭霸凌 魏平政提告「不和解」

彰化縣長參選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片助選，片中稱「爸爸說有一萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼」，影片觀看人次迅速突破一百九十二萬、六千多次分享。然而，部分網友留言涉及惡意性霸凌與容貌歧視引發爭議。魏平政昨表示，言論自由不應成為網路霸凌的保護傘，他已完成蒐證並將提告，絕不和解。

台灣府儒考棚活化觸礁 中市府挨批消極

台中市議會教文委員會昨審查文化局預算，百年古蹟「台灣府儒考棚」因營運廠商提早終止契約，八月十五日起暫停營運，議員江肇國、王立任質疑，今年預算明列五十萬元租金收入，明年歲入卻完全未編列，痛批文化資產處消極。經討論，委員會決議將租金歲入修正為十萬元，要求文化局積極辦理招商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。