中火兩燃煤機組10月開拆

彰化縣長參選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片助選，片中稱「爸爸說有一萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼」，影片觀看人次迅速突破一百九十二萬、六千多次分享。然而，部分網友留言涉及惡意性霸凌與容貌歧視引發爭議。魏平政昨表示，言論自由不應成為網路霸凌的保護傘，他已完成蒐證並將提告，絕不和解。

2026-09-11 00:00