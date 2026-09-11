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中火兩燃煤機組10月開拆

聯合報／ 記者陳儷方陳敬丰／連線報導
中火1、2燃煤機組10月開拆，其餘爭議部分昨會議沒討論。聯合報系資料照
中火1、2燃煤機組10月開拆，其餘爭議部分昨會議沒討論。聯合報系資料照

經濟部昨舉行台中火力發電廠燃煤機組拆除審查會議，台電預計提前至十月動工拆除二部燃煤機組。台中市府盼盡速拆除。經濟部國營司長胡文中表示，將立即報請經濟部核定。

中火分二期增六部燃氣機組，台電表示，拆四部燃煤機組、六部緊急備用，「未承諾拆除六部燃煤機組」。台中市長盧秀燕堅持「增一拆一」，拿到一部燃煤機組拆除許可，才核發一部新燃氣機組操作許可證。中央、地方無共識。

中火二部燃氣機組將陸續商轉，原訂年底拆除燃煤一號、二號機組，台電預計提前十月動工。經濟部昨舉行審查會議，台電派團隊簡報後，中市府出席代表表示，中火燃煤機組拆除許可屬中央職權，尊重經濟部審查，判盡速拆除並確保安全。

經濟部長龔明鑫表示，台中用電量已超過供應量，六部燃煤機組為緊急備用，即使開啟也不會六座全開，只會開四座。

中火 燃煤機組 台電

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