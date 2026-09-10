卓榮泰會王惠美 盼此協調模式成中央地方合作參考

彰化縣長王惠美日前預告將親自拜會行政院長卓榮泰，爭取11項地方重大建設。行政院今日指出，卓揆今日與王惠美所率的縣府團隊對談，除了表達中央支持地方建設之外，也期待此次協調模式，能成為未來中央地方合作的參考，為後續地方執行創造更順暢的條件。

王惠美8月底赴義大利參訪，她返台時稱，這次縣府共列出11項重大建設，爭取行政院盡速協助核定，翻轉彰化未來，「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，先請彰化縣副縣長周傑前往行政院拜訪副秘書長阮昭雄，她近期也將親自拜會卓揆，為改造彰化做最大努力。

行政院發言人李慧芝今日指出，均衡台灣是賴清德總統的施政願景，也是卓揆上任以來積極推動的重要政策。對於地方政府提出的建設需求，行政院將依中央與地方權責分工及法定程序，提供必要的專業協助。

李慧芝表示，針對彰化縣政府近期提出的地方發展規畫，卓揆日與王惠美及縣府團隊會談，立委陳秀寶、謝衣鳳與王安祥三位委員也一併與會；卓揆除表達中央支持地方建設的立場，也就行政團隊目前掌握的相關建設規劃與推動情形進一步說明，並凝聚中央與地方共識。

李慧芝指出，本次交流有助於中央與地方進一步聚焦建設議題、強化合作，讓均衡台灣政策更有效落實。卓揆期待，此次協調模式能成為未來中央地方合作的參考，在依法行政及權責分工的基礎上，加速計畫推動，並為後續地方執行創造更順暢的條件。

李慧芝補充說明，在本次首長會談前，行政院副秘書長阮昭雄已於9月2日先行與彰化縣副縣長周傑會商，針對縣府所關注之議題進行初步盤點與跨部會對焦，為今日卓揆與王惠美凝聚政策共識奠定基礎。