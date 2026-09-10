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王惠美再會卓榮泰 卓揆拍板：彰化計畫報部1個月內審查

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美晚間在臉書表示，下午和立委謝衣鳯、陳秀寳、王安祥等人前往拜會行政院長卓榮泰。圖／翻攝王惠美臉書
彰化縣長王惠美晚間在臉書表示，下午和立委謝衣鳯、陳秀寳、王安祥等人前往拜會行政院長卓榮泰。圖／翻攝王惠美臉書

彰化縣長選舉國民黨選情受關注，彰化縣長王惠美近期與民進黨的互動也引發討論，王惠美晚間在臉書表示，下午和立委謝衣鳯、陳秀寳、王安祥等人前往拜會行政院長卓榮泰，討論水五金特定區等重大建設，卓榮泰說，不能上了華山才論劍，只要縣府相關計畫報部，要在1個月內開會審查，加速彰化縣的建設。

縣府今也提出二林精密產業園區開發計畫、國道1號新設彰化第二交流道、台76線林厝交流道新設匝道、員林自行車產業園區、明道大學、農產冷鏈中心、彰化市機28用地變更等攸關彰化發展的11項重大建設計畫。

王惠美說，感謝賴清德總統和卓院長的支持，水五金田園生產聚落特定區計畫、高速公路彰化交流道特定區計畫、二林精密機械產業園區計畫、農產冷鏈物流中心計畫，相關部會已審查或即將審查，希望行政院能加快其他案件的速度。

陳秀寳指出，彰化捷運路網、新設彰化第二交流道林厝交流道等案，縣府公文報部後，相關部會能在一個月內審查。謝衣鳯則建議，員林自行車產業園區未來將是自行車界的車輛測試中心，也可對輕型電動車進行測試，提高交通安全。王安祥則表示，全力配合縣府，希望相關部會不要再文來文往，浪費時間。

王惠美說，卓院長很明快的裁示，將請衛福部長和縣府聯絡，討論接管明道大學事宜。行政院也願意支持具有地方產業特色的員林自行車產業園區開發案，更當場指示張惇涵秘書長作為本案的窗口，全力促成本案。他還說，阮昭雄副秘書長是和美人，對地方有責任，要負責追蹤相關案件。

王惠美也說，彰化的建設不分黨派，必須一棒接一棒，除了今天出席的立委，黃秀芳和陳素月兩位委員雖然有事不能出席，相信他們也會與彰化縣民站在一起，爭取中央的支持。

王惠美 卓榮泰 彰化

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