中火燃煤1、2號機10月開拆 「拆4、拆6」爭議今不討論

經濟部今天召開「台中發電廠既有#1、#2燃煤機組特種建築物拆除許可案」審查會議，台中市政府及台電均派員出席，與會者均同意提早自10月啟動拆除工作。

中火燃煤1、2號機拆除其實並無爭議，審查會議由經濟部國營司胡文中司長主持，台電公司由副總經理盧景煌率團隊出席說明，台中市政府派員與會。台電說明拆除規劃後，與會單位皆對拆除規劃表示同意，且支持拆除工作提早自10月啟動。

台電表示，拆廠前置工作均已充分準備，全力推進「增氣減煤」之能源轉型里程碑，而台中市政府出席代表亦於會中促請台電公司儘速完成拆除。

胡文中表示，國營司將依照會議研商結果立即報請經濟部核定，並提醒台電，對於拆除高度達252公尺煙囪與大型建物的工作，絕不能為趕工期而忽視工安。

中火拆除燃煤機組爭議不休之處，在於拆除機組數量，經濟部及台電堅持拆4組，但台中市政府堅持拆6組。台電表示，從新燃氣一期計畫承諾「增2氣、拆2煤」，到二期環評承諾「增4氣、拆2煤」，至2034年全廠將新增6部新燃氣機組、拆除4部既有燃煤機組，「從未承諾拆除6部燃煤機組」。

經濟部長龔明鑫今天在業務會報會前受訪時表示，因為新燃氣機組併聯順利，所以拆除作業可以提前，燃煤機組留下6座的部分也是做為緊急備用，即使開啟，也不會6座全開，只會開4座而已。

龔明鑫強調，穩定電源供應非常重要，尤其是台中地區的用電量，已遠遠超過台中的供應量，而且台積電馬上就要來台中擴廠，用電量更大。