經濟部審查中火燃煤機組拆除 中市府：請台電盡速拆除

經濟部今天針對台中火力發電廠燃煤機組拆除開審查會議，希望台中市政府同意提前拆除。中市府表示，中火燃煤機組的拆除許可屬於中央權責，中市尊重經濟部的審查，也希望台電盡速辦理拆除並確保施工安全。

台中市都市發展局今天代表市府參與經濟部審查會議，表示中火1、2號燃煤機組屬於特種建築，根據建築法與相關規定，特種建築拆除許可是中央權責，跟一般建築物屬於地方權責不同；市府尊重中央依法審查，也希望盡速完成程序，推進後續拆除作業。

都發局指出，根據經濟部審議特種建築物申請案處理原則第11點，特種建築物拆除原則上由中央主管機關辦理，屬於重大計畫或設施的拆除，須報請行政院許可，其餘案件由中央主管機關批准或駁回，並告知地方主管機關；拆除完成後，再由申請人向地方主管機關辦理備查。

針對今天經濟部審查中火燃煤機組拆除，都發局說明，該會議由經濟部司長胡文中主持、台電簡報，與會單位都沒有提出修正意見，會議結論請台電將拆除書圖、文件報送行政院，並要求台電拆除時要確保施工安全。

都發局強調，中火燃煤機組拆除關乎空氣品質、公共安全與居住環境，是市民高度關切的議題；中央完成許可程序後，中市府會配合辦理，並持續關注施工安全和周邊環境影響。