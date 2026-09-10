快訊

7月銷售重挫三成！LV贏了官司竟賠上消費者 一朵四瓣花掀精品風暴

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

聽新聞
0:00 / 0:00

新圖書館將啟用文化預算卻沒增 議員批「複製貼上」預算暫緩審查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員王立任指出，兩座新館明年底啟用，文化預算竟沒增加。議員批「複製貼上」圖／王立任提供
民進黨台中市議員王立任指出，兩座新館明年底啟用，文化預算竟沒增加。議員批「複製貼上」圖／王立任提供

台中市兩座重量級圖書館預計明年底陸續完成，但議員審查116年度文化局預算時，發現，新館未來所需的圖書採購、人力、設備維護及營運經費，預算竟未明顯增加，質疑文化局預算編列「複製貼上」、未因應新館啟用提前規畫。教育文化委員會因此決議暫緩圖書館相關預算審查，明日續審。

市議會教育文化委員會今天進行第四屆第八次定期會預算審查。議員王立任指出，文化局預計2026年底完成日本建築大師安藤忠雄設計、海外首座「童書之森．台中」及「羅布森圖書館新館」主體工程或完工落成，兩座新館啟用後，勢必增加圖書採購、館務營運、人力配置及設備維護等支出。

不過，王立任檢視預算，發現相關營運及維護經費並未同步調整，包括場館租借使用收入、志工保險等可能增加的項目，也未見相應規畫。他質疑，面對新館即將啟用，文化局卻未提前盤點實際營運需求，預算編列與城市文化建設的進度脫節。

王立任表示，新設兩座圖書館是台中文化建設的重要地標，硬體建設完成只是開始，後續如何維持館舍運作、充實館藏及配置人力，才是長期經營的關鍵。市府應有前瞻性的預算規畫，不能等到新館啟用後才發現經費不足，再透過追加預算補洞。

教育文化委員會最後決議，要求文化局重新盤點圖書館及新館營運需求，提出完整、合理的預算及配套方案，相關圖書館預算暫予保留，明日再繼續審查。

台中 圖書館 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中州廳修復工程進度達99% 預計10月15日開放參觀、舉辦首展

新北捷運補助遭砍54億「淡海輕軌二期經費全刪」交部：核列比全台第二

新北捷運預算遭砍54.1億 李競辦轟蘇巧慧陣營護航中央：只顧選舉利益

921震後臨時樓走入歷史 南投擬砸22.78億換8層新樓

相關新聞

2萬1700人一起下水怎麼管？日月潭泳渡首度「一人雙晶片」拚安全

2萬1700人同時下水，怎麼確保每個人都能安全上岸？第44屆日月潭國際萬人泳渡20日登場，今年首度啟用「實名制雙晶片」，每名泳士手腕、魚雷浮標各戴1枚晶片，起終點設4道感應門並搭配影像紀錄，讓2萬多人參與的超大型水域活動，安全管理再升級。

新圖書館將啟用文化預算卻沒增 議員批「複製貼上」預算暫緩審查

台中市兩座重量級圖書館預計明年底陸續完成，但議員審查116年度文化局預算時，發現，新館未來所需的圖書採購、人力、設備維護及營運經費，預算竟未明顯增加，質疑文化局預算編列「複製貼上」、未因應新館啟用提前規畫。教育文化委員會因此決議暫緩圖書館相關預算審查，明日續審。

台中州廳修復工程進度達99% 預計10月15日開放參觀、舉辦首展

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在8月底進駐辦公，目前工程進度達到99%，剩下外部景觀部分，預計9月中旬完工，10月15日開放民眾參觀，也會同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

南投家扶孩子的「林叔叔」　8年捐9600箱保久乳陪伴弱勢童成長

一箱箱保久乳放在南投家扶中心倉庫，對扶助家庭而言，卻是孩子成長過程中的穩定支持。相品建設自2018年1月起，每月固定捐贈約100箱保久乳，即使歷經COVID-19疫情、物價上漲及外界捐贈減少，8年多來從未中斷，累計超過9600箱，陪伴近百戶家庭的孩子成長。

南投人口下滑沈夙崢要求縣府提前備戰 有足夠工作機會留人嗎？

南投縣人口持續下降，青年外流與地方就業問題再成縣議會質詢焦點。縣議員沈夙崢指出，南投每年約有3600名國中畢業生，依不同升學進路，約5至7年後將陸續進入職場，縣府現在就應思考，屆時南投是否有足夠且值得青年留下的工作機會。

特賣會挨批停業…台中儒考棚租金竟「歸零」 議員罵：不能騙第二次！

台中市議會教文委員會今審查文化局預算，百年古蹟臺灣府儒考棚因舉辦特賣會挨批，於8月15日暫停營運。議員江肇國與王立任質疑，明年預算書竟完全未列租金收入，痛批文資處消極。文資處長李智富回應，因促參程序進行中，預計明年初招商、年中營運。委員會最終駁回未列歲入提議，決議將租金減為10萬，並積極辦理招標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。