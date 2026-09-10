新圖書館將啟用文化預算卻沒增 議員批「複製貼上」預算暫緩審查

台中市兩座重量級圖書館預計明年底陸續完成，但議員審查116年度文化局預算時，發現，新館未來所需的圖書採購、人力、設備維護及營運經費，預算竟未明顯增加，質疑文化局預算編列「複製貼上」、未因應新館啟用提前規畫。教育文化委員會因此決議暫緩圖書館相關預算審查，明日續審。

市議會教育文化委員會今天進行第四屆第八次定期會預算審查。議員王立任指出，文化局預計2026年底完成日本建築大師安藤忠雄設計、海外首座「童書之森．台中」及「羅布森圖書館新館」主體工程或完工落成，兩座新館啟用後，勢必增加圖書採購、館務營運、人力配置及設備維護等支出。

不過，王立任檢視預算，發現相關營運及維護經費並未同步調整，包括場館租借使用收入、志工保險等可能增加的項目，也未見相應規畫。他質疑，面對新館即將啟用，文化局卻未提前盤點實際營運需求，預算編列與城市文化建設的進度脫節。

王立任表示，新設兩座圖書館是台中文化建設的重要地標，硬體建設完成只是開始，後續如何維持館舍運作、充實館藏及配置人力，才是長期經營的關鍵。市府應有前瞻性的預算規畫，不能等到新館啟用後才發現經費不足，再透過追加預算補洞。

教育文化委員會最後決議，要求文化局重新盤點圖書館及新館營運需求，提出完整、合理的預算及配套方案，相關圖書館預算暫予保留，明日再繼續審查。