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台中州廳修復工程進度達99% 預計10月15日開放參觀、舉辦首展

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今天會勘台中州廳修復狀況，黨團總召周永鴻希望州廳不只是「昂貴的辦公室」，要能實際活化舊城區。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團今天會勘台中州廳修復狀況，黨團總召周永鴻希望州廳不只是「昂貴的辦公室」，要能實際活化舊城區。記者陳敬丰／攝影

台中州廳修復工程進入尾聲，中市文化局已經在8月底進駐辦公，目前工程進度達到99%，剩下外部景觀部分，預計9月中旬完工，10月15日開放民眾參觀，也會同步舉辦台中州廳修復後的首次展覽。文化局表示，明年初還會有系列活動，盼帶動整個舊城區的文化發展。

台中州廳始建於1913年，最初是日本時代的州辦公廳舍，光復後做為舊台中市的辦公廳舍，2010年縣市合併，市府遷往七期的新市政大樓，前市長胡志強、林佳龍陸續規畫台中州廳修復計畫，現任市長盧秀燕敲定為文化局辦公處所與展覽空間，2020年動工，共投入6.55億元。

民進黨台中市議會黨團今會勘台中州廳修復狀況，黨團總召周永鴻表示，多名議員反映，州廳花了鉅資修復，不能只是換來「昂貴的辦公室」，必須真正活化文化資產，更進一步帶動整體舊城區；文化局須提出可被檢驗的成果，包含展覽內容、對外開放時程、與周邊商圈串聯的方式等等。

文化局長陳佳君表示，目前硬體工程幾乎完工，外部景觀因為前陣子連入下雨無法施工，也會在近期完成；議員關心接下來如何透過州廳活化舊城區，文化局已經規畫明年初舉辦一系列活動，也編列相關預算，希望帶動舊城區與商家的繁榮。

文化局副局長游英俊指出，州廳整體工程進度達到99%，前陣子受到颱風影響稍有延後，預計本月中旬就會完成修復工程，完工後能帶動整個中西區的發展，民眾可以從州廳園區、小圓環跨到國漫館、文學園區以及台中地方法院等地。

游英俊表示，文化局已經在8月31日進駐，同仁都有接受古蹟維護的相關訓練，目前使用狀況良好；對外開放與展演的部分，預計10月15日揭牌，同時舉辦州廳修復後的首場展覽。文化局補充，展覽內容是台中畫家展覽，展出作品橫跨百年，對應州廳超過百年的悠久歷史。

負責設計監造台中州廳修復工程的建築師郭俊沛說明，本次修復工程集中在台中州廳的廳舍，周邊還有原大屯郡役所、大同派出所旁的停車場等區域，未來希望能全部串連，如同「舊城區的護城河」；州廳正門前一開始並無噴水池，歷任市長都會改造，這次修復工程也會留下相關意象。

台中州廳修復工程達到99%，預計本月中旬完工，10月15日開放民眾參觀，同步舉辦首場展覽。記者陳敬丰／攝影
台中州廳修復工程達到99%，預計本月中旬完工，10月15日開放民眾參觀，同步舉辦首場展覽。記者陳敬丰／攝影

文化局長陳佳君（左一）表示，已經規畫明年初舉辦一系列活動，也編列相關預算，希望帶動舊城區與商家的繁榮。記者陳敬丰／攝影
文化局長陳佳君（左一）表示，已經規畫明年初舉辦一系列活動，也編列相關預算，希望帶動舊城區與商家的繁榮。記者陳敬丰／攝影

台中州廳展覽空間，10月中開始的首展預計是台中市畫家展覽，展出畫家與作品跨度超過百年。記者陳敬丰／攝影
台中州廳展覽空間，10月中開始的首展預計是台中市畫家展覽，展出畫家與作品跨度超過百年。記者陳敬丰／攝影

台中州廳 修復 工程

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