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南投埔里幼兒當小小鎮長 公所扎根廉政教育

中央社／ 南投縣10日電

鎮立幼兒園孩童今天在埔里鎮公所當起「實習鎮長」，從公文傳遞、簽名、蓋章到鎮長批示，正經模樣讓人直呼可愛；鎮公所宣導廉政、誠信、反賄選觀念，盼從小扎根廉政教育。

埔里鎮公所政風室今天舉辦「小小鎮長廉政學園」活動，鎮立幼兒園孩童當起「實習鎮長」，有模有樣走進鎮長室上班，一臉認真研究公文、簽名蓋章，模樣可愛。埔里鎮長廖志城表示，透過角色扮演與沉浸式體驗，讓小朋友從遊戲中認識廉政、誠信與反賄選的重要。

活動播放法治教育動畫，故事人物想選班長，卻透過送糖果、玩具等好處賄選，並承諾不用打掃、不上課的荒謬政見，同學接受賄選與特權，最終嘗到班級秩序大亂苦果，透過活潑故事，讓小朋友了解反賄選等簡單易懂的廉潔觀念，影片結束後還安排有獎徵答。

「小小鎮長」們隨後展開參訪，認識公所各課室與業務職掌，還有範本公文傳送及實習鎮長模擬辦公，小朋友拿到自己的範本公文後，仔細蓋下職章，再將公文送到民政課、社會課蓋章，最後在「正港」鎮長廖志城帶領下走進鎮長室處理公務，並頒發實習鎮長證書。

廖志城說，小朋友體驗公文製作流程、各課室承辦人、課長、主任秘書到鎮長職權，包含公文傳遞、簽名、蓋章、鎮長批示等程序，透過遊戲與角色扮演了解公務機關運作；廉政教育不是艱深難懂的法律課，透過觀念宣導讓孩童在生活中一點一滴學習。

南投 埔里 廉政

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