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南投家扶孩子的「林叔叔」　8年捐9600箱保久乳陪伴弱勢童成長

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
相品建設自2018年起每月固定捐贈保久乳，8年多來累計超過9600箱，成為扶助家庭的營養支持。圖／南投家扶中心提供
相品建設自2018年起每月固定捐贈保久乳，8年多來累計超過9600箱，成為扶助家庭的營養支持。圖／南投家扶中心提供

一箱箱保久乳放在南投家扶中心倉庫，對扶助家庭而言，卻是孩子成長過程中的穩定支持。相品建設自2018年1月起，每月固定捐贈約100箱保久乳，即使歷經COVID-19疫情、物價上漲及外界捐贈減少，8年多來從未中斷，累計超過9600箱，陪伴近百戶家庭的孩子成長。

相品建設捐贈的保久乳送抵家扶後，由行政人員清點、分類、登錄，再由服務南投13鄉鎮的社工依家庭需求及孩子不同成長階段，透過家庭訪視送進家中，讓物資真正成為孩子日常生活的一部分。

同樣一瓶保久乳，對不同孩子卻有不同意義。正值發育期的小云，將保久乳視為補充營養的一部分；小妤放學回家肚子餓，保久乳成了晚餐前的補充；剛接受手術的阿禾，在恢復期間透過營養補充增加體力；熱愛運動的阿耀，則靠穩定營養支撐每日訓練，最後順利站上頒獎台。

長期捐贈也讓企業與孩子建立起特殊情感。扶助兒少會親手寫信給相品建設的「林叔叔」，分享收到保久乳後的感謝與生活點滴。有孩子寫信表示，感謝林叔叔持續提供保久乳，在關懷之下感覺身體強壯許多。

南投家扶中心主任李雅婷表示，對許多家庭而言，保久乳或許不是昂貴物資，卻是一份長期且穩定的支持。每月送出的不只是營養補給，更是讓孩子安心長大的陪伴；感謝相品建設8年多來持續投入，讓社會資源透過家扶服務送進家庭，陪伴孩子健康成長。

相品建設自2018年起每月固定捐贈保久乳，8年多來累計超過9600箱，成為扶助家庭的營養支持。圖／南投家扶中心提供
相品建設自2018年起每月固定捐贈保久乳，8年多來累計超過9600箱，成為扶助家庭的營養支持。圖／南投家扶中心提供

受扶助的兒童寫信感謝捐贈保久乳，簡單的一瓶牛奶，成為孩子成長過程中感受到關懷的日常陪伴。圖／南投家扶中心提供
受扶助的兒童寫信感謝捐贈保久乳，簡單的一瓶牛奶，成為孩子成長過程中感受到關懷的日常陪伴。圖／南投家扶中心提供

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