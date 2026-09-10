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南投人口下滑沈夙崢要求縣府提前備戰 有足夠工作機會留人嗎？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
青年是否返鄉，工作機會是關鍵。沈夙崢要求縣府建置「南投好工作」平台，整合職缺、薪資、工時及福利等資訊。聯合報系資料照
青年是否返鄉，工作機會是關鍵。沈夙崢要求縣府建置「南投好工作」平台，整合職缺、薪資、工時及福利等資訊。聯合報系資料照

南投人口持續下降，青年外流與地方就業問題再成縣議會質詢焦點。縣議員沈夙崢指出，南投每年約有3600名國中畢業生，依不同升學進路，約5至7年後將陸續進入職場，縣府現在就應思考，屆時南投是否有足夠且值得青年留下的工作機會。

沈夙崢指出，南投人口逐年減少，高齡人口占比持續攀升，青年外移已不只是人口問題，也牽動地方產業、人力及城市發展。縣府應掌握青年離鄉的真正原因，提出具體且可衡量的對策，不能只把「青年返鄉」停留在政策口號。

她表示，交通、醫療、教育、育兒及生活環境固然重要，但青年要返鄉，首先必須有工作。南投每年約3600名國中畢業生，經過5至7年的升學及培訓後，將陸續成為新的勞動人口，屆時若地方沒有足夠多元、薪資合理且具有發展性的職缺，青年仍可能選擇往外地發展。

沈夙崢要求縣府不要將一年舉辦數次就業博覽會視為就業政策全部，除了媒合求職者與企業，更應追蹤求職、錄取、報到及留任情形，了解哪些職缺真正能留住人才，並依南投青年專長與地方產業需求，持續增加多元工作機會。

她建議縣府建置「南投好工作」線上平台，整合地方職缺，清楚揭露薪資、工時、福利及職涯發展條件，讓在外求學的南投子弟能提早了解家鄉有哪些工作，也讓企業找到適合人才。

沈夙崢認為，南投若要扭轉人口流失，不能只期待年輕人「想回家」，更要讓他們「回得來、留得住」。縣府應同步強化勞動條件把關、薪資資訊透明及企業待遇改善，讓青年有穩定收入，在南投工作、生活並成家。

她也提醒，今天的國中生就是5至7年後的職場新血，地方現在是否開始準備，將直接影響未來南投能否留住人才。人口政策不能只看今年增加多少人，更應提前布局下一代青年就業環境。

沈夙崢 南投 人口 2026九合一選舉 南投縣選舉

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