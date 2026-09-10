特賣會挨批停業…台中儒考棚租金竟「歸零」 議員罵：不能騙第二次！

台中市議會教文委員會今審查文化局預算，百年古蹟臺灣府儒考棚因舉辦特賣會挨批，於8月15日暫停營運。議員江肇國與王立任質疑，明年預算書竟完全未列租金收入，痛批文資處消極。文資處長李智富回應，因促參程序進行中，預計明年初招商、年中營運。委員會最終駁回未列歲入提議，決議將租金減為10萬，並積極辦理招標。

台灣府儒考棚原是全台考生參加鄉試之用，走過百年歲月，是目前國內僅存的清代考棚建物，於2006年公告指定為市定古蹟日治初期曾作為臨時警察官署，大正七年(1918)年因台中州廳廳舍的擴建工程而拆遷，移現址作為警察俱樂部而得以保留，其遷建歷史見證清領時期官署群落至日治州廳區之都市變遷，極具保存及建築研究價值。

台中市政府近年投入七千多萬元完成修復，不料春節期間成為服飾特賣會場地，現場出現排隊人龍，引發外界批評，文化局回應這是期合作的「保溫計畫」，活化古蹟、歷史建物。委外單位8月15日停止營運，不少民眾前往不得其門而入。

民進黨議員江肇國說，今年預算列50萬租金，但116年的歲入預算卻不見租金收入，儒考棚不但暫停營運且在預算書不見了。李智富表示，今年年前會規畫相關計畫，明年初招標、期望明年中可恢復營運。江肇國認為目前才九月初，難道要閒置三個半月，甚至一年？不能現在就著手「保溫」？

議員王立任火大表示，有的工程還流標了十幾次，難道沒把握就不列預算了？他說，去年也有似狀況，文化局說要追加，結果無影無蹤，「不能再騙第二次了」，這種概念很奇怪！

李智富說，因促參有一定程序需有作業時間，因不確定能否順利標出，所以未列明年歲入。因此文化局長陳佳君建議不要列了。召集人李中緩頰「不要修正，改附帶意見好了」江肇國、王立任與張家銨都堅持「不能重蹈覆轍」，最後歲入修正為租金10萬元，並積極辦理招標。