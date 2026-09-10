台中舊城文資活化觸礁 台灣府儒考棚廠商撤出引發關注

位於台中市西區的歷史建築「台灣府儒考棚」於8月15日因營運廠商終止契約撤出，目前已呈現暫停營運狀態。此事件再度引發外界對台中市政府文化資產活化與營運策略的關切。

台中市百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，場地出租作為服飾特賣會使用，民眾批評市府漠視文化資產價值，甚至痛斥「文化殺手」。市府文化局表示，該市集屬「保溫計畫」短期合作案，事前均依規報備，並有人流控管措施，確保古蹟安全與參觀品質。

市議員黃守達今指出，文化資產活化不能單靠委外團隊單打獨鬥。許多古蹟與歷史建築受限於空間規模與使用目的，若僅靠單點經營，在缺乏周邊整體規劃的情況下，往往連維持基本營運都極為困難。先前儒考棚舉辦特賣會引發的爭議，早已暴露委外經營團隊的困境與警訊。

針對舊城區文資的營運瓶頸，外界呼籲市府應提出整體性的上位計畫，改採「文資聚落」的整合思維。除了硬體空間活化外，更應同步改善周邊人行環境、停車空間與轉運措施，並實施串聯行銷，而非放任場館自負盈虧。

黃守達說，各界期盼市府團隊能儘速落實妥善的營運移轉作業與接續的「保溫規畫」，積極維護舊城區的文化資產與場館活力，避免文資空間淪為閒置荒廢。