影／全台最高媽祖「大安港媽祖雕像」完工 建置過程縮時攝影搶先看

歷時14年、多人期待的台中「大安港媽祖雕像」已正式完工！最近吸引全台許多民眾到場爭先拍照上網分享；台中市政府觀光旅遊局今天表示，自2012年完成規劃，歷經多年籌備，雕像終於在今年9月上旬完工；媽祖石雕本體高30公尺，結合23.6公尺白海豚基座，總高度達53.6公尺、約18層樓高，躍居台灣本島最高媽祖雕像。建置過程縮時攝影今天曝光。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中市議會2014年曾附帶決議，「大安港媽祖主題園區雕像部分，建議由民間企業募款認養興建」，歷經胡志強前市長及林佳龍前市長兩任市長後，最終於盧秀燕市長任內由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈興建。雕像由知名藝術家柯建華設計，融入豐富文化意涵，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意並面向大海，以莊嚴姿態展現慈悲守護海線的意象。

觀旅局指出，雕像採用的「花崗石」石材，興建前向大甲鎮瀾宮媽祖擲筊請示後指定。花崗石質地堅固沉穩且具耐腐蝕性，可抵禦海線強勁東北季風及含鹽海風，也象徵媽祖長久守護台中的慈悲心意。

觀旅局說，此工程施工難度極高，自2025年3月11日開工、今年1月8日完成鋼構上梁後，工程團隊持續克服海線強風等施工挑戰，全力推進工程，依序完成693塊花崗石材組立。感謝捐贈單位財團法人台中市興富發文化藝術基金會及施工團隊的投入與付出，讓這座歷經三任市長、多年規劃與籌備的重要文化建設順利完工，正式呈現在市民眼前。

台中市風景區管理所表示，大安全新地標落成，市府將於10月3日至4日在園區盛大舉辦「2026台中海洋觀光季」，一連兩天推出精彩活動。活動首日邀請國家級「十鼓擊樂團」以「鼓海朝聖」震撼開場，夜間由國寶級「明華園戲劇總團」孫翠鳳領銜主演經典大戲「蓬萊大仙」，進行「扮仙」祈福儀式；次日「嗨安祭」集結美秀集團、怕胖團、P!SCO、粗大BAND及薄暮樂團熱血開唱。

風管所表示，活動現場同步規劃近百攤特色市集，園區2樓並推出限量「品茗品酒」體驗，邀請民眾走訪全新大安港媽祖地標，欣賞海線風光、感受大安港嶄新魅力。

多人期盼的台中「大安港媽祖雕像」正式完工！媽祖石雕本體高30公尺，結合23.6公尺白海豚基座，總高度達53.6公尺、約18層樓高。圖／台中市觀旅局提供