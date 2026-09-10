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彰化農作物遭豪雨重創 香瓜、冬瓜、蘿蔔納入災害救助

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣農作物受8月下旬豪雨影響，香瓜、冬瓜及蘿蔔等作物災損較為嚴重，農業部納入農業天然災害現金救助及低利貸款。圖／彰化縣府提供
彰化縣農作物受8月下旬豪雨影響，香瓜、冬瓜及蘿蔔等作物災損較為嚴重，農業部納入農業天然災害現金救助及低利貸款。圖／彰化縣府提供

彰化縣農作物受8月下旬豪雨影響，香瓜、冬瓜及蘿蔔等作物災損較為嚴重，縣府農業處於9月4日會勘後，向中央農業部爭取農業天然災害現金救助及低利貸款，獲中央公告納入救助。符合規定的農友可自9月8日起至9月21日止，向土地所在地公所申報。

此次公告救助品項及額度，蘿蔔每公頃4萬1000元、冬瓜每公頃6萬4000元、香瓜每公頃8萬元。符合規定的農友，應於申請期限內備妥身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書，以及其他應備文件，如3個月內土地登記謄本等，向土地所在地公所提出申請。

彰化縣長王惠美表示，近年天候異常，農作物受到極端天氣影響的情況增加，縣府將持續向中央爭取農業災害救助，也提醒農友若發現田區作物受損，務必做好災損紀錄，以利後續申報及爭取救助。

縣府指出，農友發現農作物受損後，應先拍照存證，並開啟手機相機的時間及定位功能，留下災損現況；同時儘速向土地所在地公所通報，讓縣府能滾動彙整實際災損面積，持續向中央爭取相關救助。

豪雨 彰化 彰化縣

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