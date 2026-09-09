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萬件潮服百元狂掃、四兩袋塞到飽 「2026天津曬衣節」9月11日震撼開倉

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2026天津曬衣節」將於9月11日震撼開倉，萬件潮服百元狂掃、四兩袋塞到飽。記者宋健生／攝影
「2026天津曬衣節」將於9月11日震撼開倉，萬件潮服百元狂掃、四兩袋塞到飽。記者宋健生／攝影

初秋微風剛起，開學後的衣櫃與周末日常，也該來場輕盈換季。由台中市政府經發局指導、天津路服飾商圈主辦的年度盛事「2026天津曬衣節｜爆袋時尚祭」，將於9月11日至13日在天津路商圈（山西路至梅川西路段）封街登場。

主辦單位強調，今年不再只是單純服飾出清，更是一場融合「日常穿搭、永續手作、毛孩美學與文創尋寶」的周末生活節。

面對開學與換季需求，商圈集結近百家精選店家，每日端出萬件商品，打造「100元、200元超值特賣專區」。從男女裝、日韓潮服、中性休閒到工裝配件一應俱全，讓精打細算的上班族、大學生與家庭客，都能毫無負擔地翻找出屬於自己的命定穿搭，享受市集挖寶的純粹快樂。

9月11日下午3時開幕首發亮點：「四兩入千金 200元限時裝袋挑戰」，將日常購物化為舒壓又刺激的街頭競技。主辦單位精選1,000件質感服飾，挑戰者只需200元報名費，在倒數計時內把挑中衣服塞進指定「4兩超小塑膠袋」，只要裝得下、不撐破，整袋通通免費帶回家，考驗民眾的捲衣手速與空間收納哲學。

商圈更將近年盛行的永續理念與毛孩經濟無縫結合。9月11日下午4時推出「衣起寵愛」手作體驗，由專業職人現場引導，將家中的閒置舊衣親手剪裁、縫製成毛孩專屬的時尚領巾。讓丟棄的布料重獲新生，也把對家人的愛轉化為毛小孩身上獨一無二的溫暖配件。

除了服飾挖寶，商圈特邀人氣「屁貓戲研所」打造「文創×手作市集」，將穿插各類手作飾品、工藝選物與風格設計，讓逛街節奏慢下來，隨手捧杯咖啡就能感受悠閒的街區氛圍。

另外數位體驗也全面升級，現場加入天津官方 LINE@並完成社群互動，即可提前卡位「2027 羊年年貨大街百萬摸彩兌換券」；特賣區消費每滿100元更可獲得抽獎序號，9月13日閉幕當天將於粉專線上直播抽出液晶電視、電冰箱等生活家電。

走過二十餘年的天津路服飾商圈，持續從傳統批發街蛻變為融合多元生活型態的城市地標。「2026天津曬衣節」用親民的價格與充滿溫度的活動，邀請大眾在這個初秋周末走進街區，打包生活的美好靈感。

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