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中市最大公托延後收托 家長跳腳

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市美村綜合服務園區九月三日開幕，附設中市最大托育量的昇平公托卻開天窗。議員江肇國昨指出，公托原訂七日可收托，卻一路延至廿一日，原因竟然是「尚未立案通過」。社會局道歉指出，昨日已完成立案，十四日開始收托。

位於西區的昔日美軍俱樂部、聯勤招待所改建美村綜合服務園區，設昇平公托可收托八十名嬰幼兒，另有親子館、西區兒童運動中心、婦女發展基地、世代共融基地及志願服務推廣中心，市長盧秀燕三日邀請美國在台協會處長谷立言一起歡慶啟用。

送托家長指出，原通知九月七日起收托，因此把原本送托的私立托嬰中心退掉，不料卻是噩夢的開始，一路收到延後通知，最後甚至要延到九月廿一日收托，家長措手不及，只能臨時找親友幫忙，家長急得跳腳。

民進黨市議員江肇國批評，他接獲不少家長反映，昇平公托日前通知延後送托日，第一次延到十四日，後又改延到廿一日，原因竟是尚未立案通過。他說，昇平公托早在八月底前已完成招生、抽籤、通知送托，市長盧秀燕還專程去園區剪綵，結果竟未立案、無法收托，家長抱怨但得到的回應竟是「家長應有備案」，江肇國批市府「實在扯翻！」

社會局道歉並表示，昨已加速完成立案審查，原定九月廿一日收托已調整為十四日，托嬰中心已聯繫家長並致歉。因行政作業延遲收托造成家長不便，若家長有迫切托育需求，也會協助媒合適當資源。後續將全力完善各項準備工作。江肇國對此酸市府「市府彈性大到令人無法捉摸」。

台中市 盧秀燕 托育

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