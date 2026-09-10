造福山城 台中東豐快二標動工 盧秀燕讚江啟臣是「靈魂人物」

台中東豐快速道路最後且關鍵的第二標昨動工，國民黨台中市長參選人江啟臣與民進黨參選人何欣純幾乎全場與盧秀燕同框。在地山城為江啟臣本命區，盧秀燕三次感謝江，稱他是這條道路的「靈魂人物」，大讚功不可沒；何欣純說，每項重大交通建設，都有中央地方合作的軌跡與成果。

東豐快第二標「石岡金星九房段工程」昨日開工，何欣純先到場入座，隨後盧秀燕與江啟臣一同大進場，逐一向眾人握手，江啟臣遇到何欣純，再握手致意。

「東勢－豐原生活圈快速道路」最後一標工程「石岡金星九房段工程」昨動工，市長盧秀燕主持開工典禮；藍綠市長參選人江啟臣（左三）、何欣純（右四）同台。記者余采瀅／攝影

盧秀燕昨三次感謝江啟臣，稱江是這條道路的「靈魂人物」。盧說，八年前競選市長時，擔任競選主任委員的江啟臣，交代她的第一件事，就是東豐快無論多困難都非做不可。她上任後隨即重啟計畫，不過總經費近兩百億元，她感謝江啟臣多次協調、協商，向中央爭取近一百一十億元，減輕市府負擔，加速推進。

盧秀燕特別邀請江啟臣上台致詞，江啟臣表示，這條路山城鄉親等了三十年，久等了，再等一段時間就可以通車。東豐快的通車不只讓山城的人走出去，甚至讓大台中高速路網更完整，最後一塊拼圖拼起來。

何欣純沒有機會上台致詞，她受訪說，二○一八年在立法院總質詢時，就曾向時任行政院長賴清德爭取中央持續支持台中重大建設，並盤點東豐快速道路、捷運藍線等重大交通建設。當年的爭取，到今天一段一段成形，每項重大交通建設，都有中央地方合作的軌跡。

盧秀燕說，東豐快全長九點六公里，總經費高達一百九十三點七億元，為台中市政府自建經費最高的道路工程。回顧一九九九年九二一大地震，山城唯一的聯外道路台三線不幸中斷，嚴重影響救援與物資運補，地方近三十年來持續爭取替代道路。全線通車後，將串聯山城五個行政區，並銜接國道、台三線及台八線，預計可分擔台三線約四成五的車流，縮短山城與市區的通勤時間。

建設局長陳大田指出，本次動工的第二標「石岡金星九房段」工期三十九個月，該路段施採大量高架設計，其中約一點五公里橋梁與食水嵙溪共構。為兼顧河川生態及既有環境，施工團隊採用門型墩柱等工法以降低對溪流的影響，還需克服斷層帶安全、既有聚落、台三線與東豐自行車道等複雜環境。