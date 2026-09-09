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中火拆煤爭議 台電：從未承諾拆6部燃煤機組
針對台中市長盧秀燕關切台中電廠既有燃煤機組拆除規劃，台電表示，從新燃氣一期計畫承諾「增2氣、拆2煤」，到二期環評承諾「增4氣、拆2煤」，至2034年全廠將新增6部新燃氣機組、拆除4部既有燃煤機組，「從未承諾拆除6部燃煤機組」。
台電說明，2018年台中電廠推動一期新燃氣機組更新計畫，環評初審原規劃一期燃氣機組上線後，將4部既有燃煤機組轉備用機組，2021年在經濟部王美花前部長與台中市政府協調下，改為拆除燃煤1、2號機組及1根煙囪，燃煤3、4號機轉備用，當時尚未提出二期計畫。
台電強調，此承諾至今沒有改變，並已宣布將於10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程，以實際行動兌現承諾。
台電指出，目前的拆除規劃，皆符合環評承諾，且具有規劃上的一致性，也從未承諾拆除6部燃煤機組，未來台電將持續推動以氣換煤，在兼顧穩定供電及空品改善下，按照既定規畫務實兌現減煤承諾。
至於二期計畫，台電於2024年環評初審會議上承諾，2031年至2034年間4部新燃氣機組陸續上線，屆時將逐步啟動拆除燃煤3、4號機，5至10號機逐年轉緊急備用機組。
總計既有10部燃煤機組，將有4部除役拆除，6部轉為緊急備用，僅於國安、天災等緊急狀況使用，全年測試所需之總用煤量不到10萬噸，低於目前用煤量1%。
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