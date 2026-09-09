彰化咖啡飄辛香、口感厚實 31咖啡農角逐國產精品咖啡評鑑

彰化縣咖啡產量每年逾1.7萬公斤，以彰化市生產最多，彰化市農會連續15年舉辦咖啡評鑑，專家指出，彰化咖啡因處理法或因地域關係，口感厚實，具有獨特的辛香料香氣，市農會總幹事白閔傑說，希望透過評鑑的舉辦，提升縣內咖啡品質。

「2026彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動」共有31位咖啡農參賽，今天及明天在彰化市農會咖啡推廣教室評鑑。今年首度採用專為國產咖啡量身打造的台灣咖啡分類分級評鑑系統（TCAGs），由專業評審團隊進行兩輪杯測評比，預計明天下午公布評鑑成績。

專業評審團隊選嘉咖啡總經理陳嘉峻、農業部茶及飲料作物改良場副研究員劉千如表示，多年評鑑累積發現，彰化咖啡或因處理法或因地域關係，帶有獨特的辛香香料風味，且口感也較厚實，不過，咖啡要實際品嘗，喝起來能讓人心情愉悅，就是好咖啡。

彰化市農會總幹事白閔傑表示，彰化咖啡種植於八卦山一帶，排水佳、日照充足，加上後製處理技術具一定水準，廣受消費者喜歡，希望透過評鑑提升縣內咖啡品質，邀各地民眾來彰化品嘗咖啡。

咖啡約在每年3、4月開花，收成期約在每年10月至隔年4月，白閔傑說，今年雨量充足，咖啡質量俱佳。

種植咖啡逾20年的彰化市咖啡產銷班推廣組長張水勝說，近期連續雨勢，造成咖啡豆落果，減損約2成產量，但因今年咖啡產量多，影響並不大。

「2026彰化縣國產精品咖啡豆評鑑活動」共有31位咖啡農參賽，今天及明天在彰化市農會咖啡推廣教室評鑑。圖／縣府提供