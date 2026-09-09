台中鉅豐鐵工廠切進AI供應鏈 經發局：二廠用地合法化助攻投資升級

AI浪潮帶動半導體及高階設備需求，也為台中傳統機械製造業開啟轉型契機。台中市豐原區鉅豐鐵工廠公司二廠深耕機械零組件製造，憑藉精密加工及流體傳輸技術，近年將既有技術拓展至AI伺服器及半導體設備冷卻等高階應用。市府推動特定工廠合法化，鉅豐二廠用地計畫已獲核定，為後續投資升級及拓展高值化市場奠定基礎。

經發局表示，鉅豐鐵工廠深耕機械零組件製造逾30年，長期製造空油壓接頭、高壓鍛造配管零件及不鏽鋼管件，具備多元規格及特殊品客製化製造能力，並通過ISO 9001品質管理系統認證。面對AI伺服器及半導體設備對散熱效率的需求，近年逐步將高壓流體傳輸與精密加工技術延伸至冷卻系統管件、快速接頭等零組件，拓展既有技術的應用領域。

而AI與半導體產業快速成長，不只是科技業的機會，也為傳統製造業帶來新市場。AI伺服器運算量大、產熱高，帶動液冷技術及流體傳輸零組件需求。對傳統機械業而言，不一定要「換產業」，而可以從「升級技術」著手，透過提升加工精度、材料應用、品質管理及客製化能力，讓既有製造技術找到新的應用場景，逐步切入AI、半導體及高階設備供應鏈。

經發局長張峯源說，豐原區目前納管工廠達553家，其中機械設備製造業占43.2%，是當地最具代表性的產業類別，累積深厚的機械加工及供應鏈能量。台中更具備精密機械、金屬加工等完整產業聚落，面對AI及半導體產業發展，傳統業者可從既有製造專長出發，發揮精密加工、快速客製及供應鏈完整等優勢，提升產品附加價值及市場競爭力。

他說，推動特定工廠合法化，不只是協助土地及廠房使用逐步走向合法，更重要的是讓企業在穩定經營的基礎上，有條件持續投入設備更新、製程改善及產品開發。市府將持續協助特定工廠合法化及產業升級，讓台中多年累積的製造實力延伸至AI、半導體及高階設備供應鏈，為傳統產業創造新的轉型動能。