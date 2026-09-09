921震後臨時樓走入歷史 南投擬砸22.78億換8層新樓

南投縣長許淑華今天在縣議會施政總報告，縣府規劃斥資22.78億元，拆除921地震後興建的既有綜合大樓，改建地上8層、地下2層新大樓，因應社會及勞動局改制後業務及人力擴增；同時116年度總預算維持零舉債、收支平衡。

社會及勞動局表示，改制後由原本7個科室1個所，增加為13個科室1個所，員工達424人，目前辦公空間分散4處，不僅民眾洽公不便，內部聯繫也受到影響。縣府檢討後認為，既有綜合大樓屬921地震後興建的臨時建築物，結構、耐震等已不符最新規定，且空間不足，因此規劃拆除重建。

新大樓預計興建地上8層、地下2層，提供辦公空間及停車設施，初估總經費22.78億元，將採6個年度逐年編列，明年可進行規劃設計、拆除及建造等作業。由於工程經費規模不小，後續預算編列及工程推動也將成為縣議會關注焦點。

主計處並報告116年度縣府總預算編製情形，歲入、歲出均編列338億5328萬4000元，未編列債務舉借及償還預算，維持收支平衡。縣府表示，將持續從農業行銷、特色觀光、經濟產業、交通運輸、樂齡照護、人才育成、城鄉共好、永續家園、跨域創新及智慧南投等10大面向推動縣政。

許淑華也表示，「2026南投世界茶業博覽會」將於10月3日至11日在中興新村登場，展期9天，除推廣南投8大茶區好茶及協助全台茶區行銷，今年還有印度大吉嶺紅茶參與，增加國際交流元素。

許淑華表示，印度代表團感受南投茶博會的品牌魅力，今年特別來訪，希望藉活動推廣大吉嶺紅茶，縣府樂見其成，也盼藉茶業交流深化國民外交。

今年茶博會另增加青農館，協助青年農民培力及展售，並推廣各地茶區特色；去年獲美國繆思創意獎最高榮譽白金獎的「一心二夜」演唱會也將再度舉辦。

縣府表示，「2026中臺灣農業行銷展售會」日前落幕，9天吸引逾8萬人次、創造2000萬元銷售額，也為茶博會提前暖身。去年茶博會在國慶焰火帶動下創下120餘萬人次參觀紀錄，今年縣府盼透過茶業、農產、青農及國際交流等元素，延續活動熱度。