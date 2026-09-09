快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

921震後臨時樓走入歷史 南投擬砸22.78億換8層新樓

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華今天施政總報告，提出農業、觀光、產業、交通及社福等10大施政面向。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今天施政總報告，提出農業、觀光、產業、交通及社福等10大施政面向。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華今天在縣議會施政總報告，縣府規劃斥資22.78億元，拆除921地震後興建的既有綜合大樓，改建地上8層、地下2層新大樓，因應社會及勞動局改制後業務及人力擴增；同時116年度總預算維持零舉債、收支平衡。

社會及勞動局表示，改制後由原本7個科室1個所，增加為13個科室1個所，員工達424人，目前辦公空間分散4處，不僅民眾洽公不便，內部聯繫也受到影響。縣府檢討後認為，既有綜合大樓屬921地震後興建的臨時建築物，結構、耐震等已不符最新規定，且空間不足，因此規劃拆除重建。

新大樓預計興建地上8層、地下2層，提供辦公空間及停車設施，初估總經費22.78億元，將採6個年度逐年編列，明年可進行規劃設計、拆除及建造等作業。由於工程經費規模不小，後續預算編列及工程推動也將成為縣議會關注焦點。

主計處並報告116年度縣府總預算編製情形，歲入、歲出均編列338億5328萬4000元，未編列債務舉借及償還預算，維持收支平衡。縣府表示，將持續從農業行銷、特色觀光、經濟產業、交通運輸、樂齡照護、人才育成、城鄉共好、永續家園、跨域創新及智慧南投等10大面向推動縣政。

許淑華也表示，「2026南投世界茶業博覽會」將於10月3日至11日在中興新村登場，展期9天，除推廣南投8大茶區好茶及協助全台茶區行銷，今年還有印度大吉嶺紅茶參與，增加國際交流元素。

許淑華表示，印度代表團感受南投茶博會的品牌魅力，今年特別來訪，希望藉活動推廣大吉嶺紅茶，縣府樂見其成，也盼藉茶業交流深化國民外交。

今年茶博會另增加青農館，協助青年農民培力及展售，並推廣各地茶區特色；去年獲美國繆思創意獎最高榮譽白金獎的「一心二夜」演唱會也將再度舉辦。

縣府表示，「2026中臺灣農業行銷展售會」日前落幕，9天吸引逾8萬人次、創造2000萬元銷售額，也為茶博會提前暖身。去年茶博會在國慶焰火帶動下創下120餘萬人次參觀紀錄，今年縣府盼透過茶業、農產、青農及國際交流等元素，延續活動熱度。

南投 大樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園116年度總預算歲出1872億創新高 社福增幅最大

經濟日報社論／從116年度總預算看財政紀律

停駛近 5 年終於回來了！「山城最美鐵道」集集支線走過 921、豪雨重創，終於迎來全線復駛

交通部明年補助地方捷運499億元 創歷年新高、年增4.5倍

相關新聞

中市最大公托竟「開天窗」延後收托 中市府：已完成立案14日收托

台中市美村綜合服務園區的西區昇平公托，可收托80位嬰幼兒，是台中市收托量最大的公托。台中市長盧秀燕9月3日才歡慶園區開幕，今日卻爆出公托「開天窗」；家長痛批，原訂9月7日可送托，卻一路延到9月21日，原因竟然是「未立案通過」。中市社會局指出，今日已完成立案，9月14日將開始收托。

彰化文蛤受衝擊一波未平一波又起 才復養又遇豪雨大量暴斃遭棄置

彰化沿海文蛤養殖戶今年接連受到豪雨衝擊，6月大雨造成池水鹹淡、酸鹼值改變，文蛤陸續大量死亡，部分養殖戶損失甚至高達9成，政府也已納入補助。不料不少養殖戶才剛重新放養，上月底連續降雨又造成文蛤暴斃，芳苑漢寶一帶農場路近期更可見大量死亡文蛤遭棄置，讓養殖戶再度叫苦。

921震後臨時樓走入歷史 南投擬砸22.78億換8層新樓

南投縣長許淑華今天在縣議會施政總報告，縣府規劃斥資22.78億元，拆除921地震後興建的既有綜合大樓，改建地上8層、地下2層新大樓，因應社會及勞動局改制後業務及人力擴增；同時116年度總預算維持零舉債、收支平衡。

台中東豐快第二標開工…拚2029年全線通車 盧秀燕：8年來我們做到了

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。盧秀燕表示，東豐快命運多舛，中間因政治紛擾被迫停工，她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，全線預計2029年通車。

彰化大規模推免費血糖貼片 價值逾2千元、還有2000名額

衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，彰化縣醫師公會與彰縣府衛生局爭取每年約7500萬元經費，提供3625名符合資格的民眾免費使用連續血糖監測（CGM），原本自費約2000至2500元的設備，如今符合代謝症候群、肥胖、糖尿病及糖尿病前期等條件者，可免費接受監測及衛教。目前已完成約1600名民眾安裝及衛教服務，後續還有約2000個名額。

台中大坑與公車車禍！55歲單車男斷9肋骨命危 中醫大市醫搶救成功

55歲王姓男子今年6月騎單車遊台中大坑山區橫坑巷三號橋，與公車發生車禍，傷勢嚴重，送台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）急救，發現王男斷九根肋骨，且嚴重錯位、連枷胸、肺挫傷、氣血胸，合併肩胛骨及胸椎骨折，經胸腔外科與骨科團隊接力搶救，接受胸腔鏡輔助胸廓矯正及肋骨固定手術，術後恢復良好，重拾騎鐵馬樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。