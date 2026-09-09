中市最大公托竟「開天窗」延後收托 中市府：已完成立案14日收托

台中市美村綜合服務園區的西區昇平公托，可收托80位嬰幼兒，是台中市收托量最大的公托。台中市長盧秀燕9月3日才歡慶園區開幕，今日卻爆出公托「開天窗」；家長痛批，原訂9月7日可送托，卻一路延到9月21日，原因竟然是「未立案通過」。中市社會局指出，今日已完成立案，9月14日將開始收托。

位於西區的昔日美軍俱樂部、聯勤招待所改建美村綜合服務園區，設有親子館、西區兒童運動中心、婦女發展基地、世代共融基地及志願服務推廣中心，更設昇平公托，可收托80名嬰幼兒，是台中收托量最大的公托，市長盧秀燕、美國在台協會（AIT）處長谷立言3日盛大啟用。

家長指出，家中幼兒抽中西區昇平公托，原通知9月7日起送托，因此把原本就讀每月8000元的私立托嬰中心退掉，打算7日送公托，未料卻是惡夢的開始，一路收到延後至9月21日收托通知，讓不少家長措手不及，只能臨時找阿公、阿嬤奧援，有些家長找不到臨托，急得跳腳。

民進黨市議員江肇國批評，他接獲不少家長反映，昇平公托通知延後送托日期，第一次延到14日，後又改稱要延到21日，原因竟然因為尚未立案通過。昇平公托早在8月底前已完成招生、抽籤、通知送托，盧秀燕市長上周還專程去園區落成剪綵，結果竟然尚未立案無法收托，中市府實在扯翻。

社會局指出，因辦理托嬰中心立案審查，還有部份資料補件中，原預計收托日延到21日，經儘速完備相關籌備程序，今日已完成立案，9月14日將可以開始收托，工作人員已逐一聯繫家長說明致歉，若家長有迫切托育需求，也會協助媒合適當照顧資源。