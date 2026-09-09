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彰化文蛤受衝擊一波未平一波又起 才復養又遇豪雨大量暴斃遭棄置

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化文蛤「復養又遇雨」，大量死亡，漢堡農場路邊被堆棄文蛤。圖／楊錦福提供
彰化文蛤「復養又遇雨」，大量死亡，漢堡農場路邊被堆棄文蛤。圖／楊錦福提供

彰化沿海文蛤養殖戶今年接連受到豪雨衝擊，6月大雨造成池水鹹淡、酸鹼值改變，文蛤陸續大量死亡，部分養殖戶損失甚至高達9成，政府也已納入補助。不料不少養殖戶才剛重新放養，上月底連續降雨又造成文蛤暴斃，芳苑漢寶一帶農場路近期更可見大量死亡文蛤遭棄置，讓養殖戶再度叫苦。

彰化縣養殖協會執行長楊福錦表示，目前文蛤產量仍未恢復，加上接連受到天候影響，產地價格已漲至每台斤60至70元，後續價格可能還會持續攀升，預估產量要到過年前才有機會逐漸穩定。

農業部漁業署日前也表示，中秋節前水產品需求預估增加5%至10%，其中文蛤受到去年丹娜絲颱風造成減產影響，預估價格將上漲約8%。

文蛤價格上漲，消費者也明顯有感。林姓家庭主婦表示，目前市場上較大顆的文蛤每台斤約150至160元，小顆則約120至140元，野生文蛤甚至一斤要價200元；不過夏季文蛤較容易死亡，最擔心買到不新鮮的文蛤，「如果又是臭的，整鍋都會毀掉。」

楊福錦指出，今年6月豪雨造成沿海養殖池環境改變，文蛤大量死亡，養殖戶後續陸續清池、重新放養，沒想到上月底又連續下了兩天雨，池水環境再次受到影響，導致部分文蛤暴斃，讓不少才剛復養的養殖戶再度面臨損失。

至於芳苑漢寶養殖聚落近期出現大量遭棄置文蛤，彰化縣政府農業處表示，文蛤及牡蠣殼屬於農業廢棄物，目前王功、永興段及漢寶設有3處養殖廢棄物暫置區，養殖戶可將文蛤、牡蠣殼等載運至暫置區，再進行後續再利用。

農業處指出，過去曾有養殖戶反映清池時間多在清晨，無法配合暫置區開放時間，因此目前也提供電話聯絡方式，養殖戶有需求時可事先聯繫管理人員開門，增加清運便利性。

楊福錦則表示，漢寶暫置場目前沒有門禁，主要透過監視器掌握，時間相對彈性；不過去年道路施工可能影響部分養殖戶車輛進出，也不排除有人從其他區域載運廢棄文蛤前來棄置，後續仍應加強宣導，避免隨意棄置造成環境問題。

彰化文蛤「復養又遇雨」，大量死亡，漢堡農場路邊被堆棄文蛤。圖／楊錦福提供
彰化文蛤「復養又遇雨」，大量死亡，漢堡農場路邊被堆棄文蛤。圖／楊錦福提供

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