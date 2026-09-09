台中東豐快第二標開工…拚2029年全線通車 盧秀燕：8年來我們做到了

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。盧秀燕表示，東豐快命運多舛，中間因政治紛擾被迫停工，她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，全線預計2029年通車。

東豐快速道路工程曾於2018年底因法院撤銷環評而停工，盧秀燕上任後重啟，並將此案定位為「山城生命救援線」，市府2021年在完成環評程序並取得開發許可後，並採中長程計畫分年編列方式籌措經費，2022年10月復工，2024年中央核定經費，今日最後一哩路第二標「石岡金星九房段工程」開工。

盧秀燕指出，東豐快是一條生命救援線，是山城五個行政區通往全國的重要道路，總長9.6公里，經費高達193.7億元，也是台中市府自建經費最高的一條路。九二一地震發生後，山城死傷嚴重，唯一的聯外道路台三線已中斷，導致山城最晚被發現傷患，山城民眾近30年來都希望有一條替代道路，成為生命救援線，意義重大。

盧秀燕表示，東豐快命運多舛，前中市長胡志強時期已分五標開工，且第四、第五標已完工，但中間因政治紛擾被迫停工，因此她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，今天第二標開工是最後一哩路，東勢到石岡今年底將率先通車。

盧秀燕今日特別感謝立法院副院長江啟臣，稱江是這條道路的「靈魂人物」，江是這一選區的立委，她當時競選市長任內，就要求她要重啟復工東豐快，因此當作她任內最重要的公共建設，不過因經費高達200億元，江為了減輕台中市府的財政負擔，向中央爭取近110億元，減輕中市府工程負擔，讓工程順利加速推進，江啟臣功不可沒。

國民黨中市長參選人江啟臣表示，「這條路山城鄉親等了30年，讓你們久等了，我們再等一段時間就可以通車」，期待東豐快的通車不只讓山城的人走出去，也串聯大台中的道路，甚至讓大台中高快路網更完整，把最後一塊拼圖拼起來。

民進黨中市長參選人何欣純今到場，但並未有機會致詞，她事後說，2018年在立法院總質詢時，就曾向時任行政院長賴清德爭取中央持續支持台中重大建設，並盤點東豐快速道路、國道4號、台74線增設出入匝道及捷運藍線等重大交通建設。「當年的爭取，到今天一段一段成形」，台中每一項重大交通建設背後，都有中央地方合作的軌跡與成果，也讓大台中的建設持續欣欣向榮。

建設局長陳大田指出，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長約9.6公里，分為5標辦理。此次開工的第二標「石岡金星九房段工程」是東豐快主線最後一塊拼圖，總經費45億元，工期39個月，工程自隧道東口銜接石岡交流道，施作全線約1.5公里高架橋梁，其中約9成路段與食水嵙溪共構，因此施作門型墩柱，保護當地生態。

陳大田表示，目前第四標、第五標已經完工，第三標也即將完工，東勢至石岡段橋梁已於8月完成合龍，東勢至石岡段今年底前率先通車，全線以2029年完工為目標，全線通車後可望分擔台3線約45%車流，縮短山城與市區間通勤時間。

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。記者余采瀅／攝影