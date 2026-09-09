快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

台中東豐快第二標開工…拚2029年全線通車 盧秀燕：8年來我們做到了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。記者余采瀅／攝影
「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。記者余采瀅／攝影

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。盧秀燕表示，東豐快命運多舛，中間因政治紛擾被迫停工，她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，全線預計2029年通車。

東豐快速道路工程曾於2018年底因法院撤銷環評而停工，盧秀燕上任後重啟，並將此案定位為「山城生命救援線」，市府2021年在完成環評程序並取得開發許可後，並採中長程計畫分年編列方式籌措經費，2022年10月復工，2024年中央核定經費，今日最後一哩路第二標「石岡金星九房段工程」開工。

盧秀燕指出，東豐快是一條生命救援線，是山城五個行政區通往全國的重要道路，總長9.6公里，經費高達193.7億元，也是台中市府自建經費最高的一條路。九二一地震發生後，山城死傷嚴重，唯一的聯外道路台三線已中斷，導致山城最晚被發現傷患，山城民眾近30年來都希望有一條替代道路，成為生命救援線，意義重大。

盧秀燕表示，東豐快命運多舛，前中市長胡志強時期已分五標開工，且第四、第五標已完工，但中間因政治紛擾被迫停工，因此她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，今天第二標開工是最後一哩路，東勢到石岡今年底將率先通車。

盧秀燕今日特別感謝立法院副院長江啟臣，稱江是這條道路的「靈魂人物」，江是這一選區的立委，她當時競選市長任內，就要求她要重啟復工東豐快，因此當作她任內最重要的公共建設，不過因經費高達200億元，江為了減輕台中市府的財政負擔，向中央爭取近110億元，減輕中市府工程負擔，讓工程順利加速推進，江啟臣功不可沒。

國民黨中市長參選人江啟臣表示，「這條路山城鄉親等了30年，讓你們久等了，我們再等一段時間就可以通車」，期待東豐快的通車不只讓山城的人走出去，也串聯大台中的道路，甚至讓大台中高快路網更完整，把最後一塊拼圖拼起來。

民進黨中市長參選人何欣純今到場，但並未有機會致詞，她事後說，2018年在立法院總質詢時，就曾向時任行政院長賴清德爭取中央持續支持台中重大建設，並盤點東豐快速道路、國道4號、台74線增設出入匝道及捷運藍線等重大交通建設。「當年的爭取，到今天一段一段成形」，台中每一項重大交通建設背後，都有中央地方合作的軌跡與成果，也讓大台中的建設持續欣欣向榮。

建設局長陳大田指出，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長約9.6公里，分為5標辦理。此次開工的第二標「石岡金星九房段工程」是東豐快主線最後一塊拼圖，總經費45億元，工期39個月，工程自隧道東口銜接石岡交流道，施作全線約1.5公里高架橋梁，其中約9成路段與食水嵙溪共構，因此施作門型墩柱，保護當地生態。

陳大田表示，目前第四標、第五標已經完工，第三標也即將完工，東勢至石岡段橋梁已於8月完成合龍，東勢至石岡段今年底前率先通車，全線以2029年完工為目標，全線通車後可望分擔台3線約45%車流，縮短山城與市區間通勤時間。

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。記者余采瀅／攝影
「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。記者余采瀅／攝影

台中市東豐快速道路東勢至石岡段橋梁進度約88%，今年底前局部通車。圖／台中市建設局提供
台中市東豐快速道路東勢至石岡段橋梁進度約88%，今年底前局部通車。圖／台中市建設局提供

盧秀燕 台中 開工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

停駛近 5 年終於回來了！「山城最美鐵道」集集支線走過 921、豪雨重創，終於迎來全線復駛

影／中火交鋒盧秀燕祭一比一新招 拆一部燃煤才發一部燃氣許可執照

軌道補助被刪54.1億 侯友宜：新北執行率百分百、卓榮泰也讚

相關新聞

台中東豐快第二標開工…拚2029年全線通車 盧秀燕：8年來我們做到了

「東勢－豐原生活圈快速道路」是台中山城重要交通建設，歷經環評撤銷及經費等重重難關，最後一標、第二標「石岡金星九房段工程」今日開工，台中市長盧秀燕親自主持開工祈福典禮。盧秀燕表示，東豐快命運多舛，中間因政治紛擾被迫停工，她8年前的政見就是東豐快要復工重建，「8年來我們做到了」，全線預計2029年通車。

彰化大規模推免費血糖貼片 價值逾2千元、還有2000名額

衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，彰化縣醫師公會與彰縣府衛生局爭取每年約7500萬元經費，提供3625名符合資格的民眾免費使用連續血糖監測（CGM），原本自費約2000至2500元的設備，如今符合代謝症候群、肥胖、糖尿病及糖尿病前期等條件者，可免費接受監測及衛教。目前已完成約1600名民眾安裝及衛教服務，後續還有約2000個名額。

台中大坑與公車車禍！55歲單車男斷9肋骨命危 中醫大市醫搶救成功

55歲王姓男子今年6月騎單車遊台中大坑山區橫坑巷三號橋，與公車發生車禍，傷勢嚴重，送台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）急救，發現王男斷九根肋骨，且嚴重錯位、連枷胸、肺挫傷、氣血胸，合併肩胛骨及胸椎骨折，經胸腔外科與骨科團隊接力搶救，接受胸腔鏡輔助胸廓矯正及肋骨固定手術，術後恢復良好，重拾騎鐵馬樂趣。

彰化台19線彰水路路面施工 9日起交管6天可改走替代道路

公路局彰化工務段明天起到14日每天上午9時到下午4時，辦理彰化縣彰水路（台19線）15公里500公尺到18公里990公尺路段路面改善，公路局將實施交通管制，請用路人配合工區指揮通行，也可行駛替代道路。

中捷新增市政府站導引標誌 旅客一出車門就知往哪走

台中捷運市政府站有2個出口，該站鄰近市政大樓，是民眾洽公的重要進出站之一，中捷公司近日改善站內導引標誌，在月台電扶梯旁及立柱新增「台中市政府」方向指引，讓旅客一出車門就能快速掌握出口位置，不必再花時間比對圖說確認路線。

堆高機死亡車禍再害1命 中市研擬防制

堆高機等動力機械違規上路頻傳，台中市昨又發生堆高機與機車碰撞死亡事故。民進黨議員指出，全市自二○二三年至今年七月，動力機械交通事故累計五九七件，其中一九四件造成人員受傷，警方同期取締四四○件違規，要求市府建立跨局處管理及科技稽查機制。市警局表示，針對事故熱點會同交通局將研擬防制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。