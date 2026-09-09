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彰化大規模推免費血糖貼片 價值逾2千元、還有2000名額

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣醫師公會攜手彰化縣政府及在地醫療團隊，9月9日上午在彰化縣政府中庭舉辦「健康台灣彰化先行全國最大3625連續血糖監測（CGM）社區衛教服務啟動」。記者林敬家／攝影
彰化縣醫師公會攜手彰化縣政府及在地醫療團隊，9月9日上午在彰化縣政府中庭舉辦「健康台灣彰化先行全國最大3625連續血糖監測（CGM）社區衛教服務啟動」。記者林敬家／攝影

衛福部推動「健康台灣深耕計畫」，彰化縣醫師公會與彰縣府衛生局爭取每年約7500萬元經費，提供3625名符合資格的民眾免費使用連續血糖監測（CGM），原本自費約2000至2500元的設備，如今符合代謝症候群、肥胖、糖尿病及糖尿病前期等條件者，可免費接受監測及衛教。目前已完成約1600名民眾安裝及衛教服務，後續還有約2000個名額

彰化縣社區衛教服務今天正式啟動，彰化縣長王惠美表示，過去糖尿病管理多採單點式血糖測試，只能看到某一時間點的血糖數值，透過CGM則能連續掌握血糖變化，讓民眾更清楚了解飲食、運動及睡眠作息對血糖的即時影響。

王惠美指出，這項計畫結合彰化縣64家基層醫療診所，將治療數據與健康管理結合，民眾不用特別跑大醫院，在社區診所就能接受專業血糖監測及衛教指導，透過數據找出自己的生活習慣與血糖變化之間的關聯。

國民健康署慢性疾病防治組長周燕玉表示，目前全台共有3600家醫療院所加入CGM照護計畫，約8600名醫師提供專業服務，累計收案人數達67萬人，服務對象為20至69歲民眾，其中糖尿病患者約5.3萬人。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，CGM是一個貼在皮膚上的小型感測貼片，不太影響日常活動，能持續掌握血糖變化，讓民眾看到不同飲食、生活習慣帶來的血糖反應。

陳相國舉例，民眾吃下一塊冰淇淋後，若從CGM數據看到血糖明顯升高，就能直觀看見食物對身體造成的影響，進而調整飲食，「以後就知道冰淇淋要少吃一點。」透過即時數據回饋，讓血糖管理從醫療端延伸到日常生活，也提高民眾自我健康管理的意識。

衛生局表示，本計畫目前已完成約1600名安裝及衛教服務，後續尚有2000個名額，將開放糖尿病前期、糖尿病、代謝症候群及肥胖等資格民眾，可就近洽詢衛教服務診所預約評估，透過CGM掌握血糖變化，做好健康管理。

彰化縣醫師公會與彰縣府衛生局爭取每年約7500萬元經費，提供3625名符合資格的民眾免費使用連續血糖監測（CGM），原本自費約2000至2500元的設備。記者林敬家／攝影
彰化縣醫師公會與彰縣府衛生局爭取每年約7500萬元經費，提供3625名符合資格的民眾免費使用連續血糖監測（CGM），原本自費約2000至2500元的設備。記者林敬家／攝影

彰化縣醫師公會攜手彰化縣政府及在地醫療團隊，今天舉行全國最大3625人連續血糖監測(CGM)社區衛教服務啟動活動。記者林敬家／攝影
彰化縣醫師公會攜手彰化縣政府及在地醫療團隊，今天舉行全國最大3625人連續血糖監測(CGM)社區衛教服務啟動活動。記者林敬家／攝影

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