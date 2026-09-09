台中大坑與公車車禍！55歲單車男斷9肋骨命危 中醫大市醫搶救成功

55歲王姓男子今年6月騎單車遊台中大坑山區橫坑巷三號橋，與公車發生車禍，傷勢嚴重，送台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）急救，發現王男斷九根肋骨，且嚴重錯位、連枷胸、肺挫傷、氣血胸，合併肩胛骨及胸椎骨折，經胸腔外科與骨科團隊接力搶救，接受胸腔鏡輔助胸廓矯正及肋骨固定手術，術後恢復良好，重拾騎鐵馬樂趣。

中醫大市醫胸腔外科主任張平憲說明，人體共有12對肋骨，一旦受到車禍、高處墜落等強烈撞擊時，肋骨往往首當其衝。王男傷勢為兩處以上骨折，造成胸廓失去穩定性，形成「連枷胸」，加上氣血胸及肺挫傷，隨時可能因呼吸功能惡化導致肺炎、呼吸衰竭，甚至危及生命。

張平憲指出，骨折嚴重錯位或形成連枷胸，患者每次呼吸都可能劇烈疼痛，增加肺部併發症風險，因此治療不只是「忍痛等它長好」。此次透過3D胸廓重組影像精準掌握骨折位置，搭配肋骨骨板、骨釘及專用器械復位固定，再以胸腔鏡輔助縮小手術傷口，協助重新建立穩定的胸廓結構。

王男回憶，他送醫時喘到說不出話，術後最深刻的感受就是「終於可以大口呼吸」，他和妻子都非常感謝醫療團隊及時搶救，讓他還有機會繼續騎單車。

中醫大市醫表示，醫院位於北屯、大坑生活圈，肩負鄰近地區急性醫療及外傷救治的重要任務，從急診第一時間評估、外傷中心緊急處置，到胸腔外科、骨科等專科團隊接力治療，爭取每一分每一秒，就是實踐「救急、救命」的使命。院方提醒，騎車及開車行經山區道路時應提高警覺、減速慢行，若發生事故後出現胸痛、喘、呼吸困難或意識改變等情形，務必立即就醫。