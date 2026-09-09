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中捷新增市政府站導引標誌 旅客一出車門就知往哪走

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運市府站鄰近市政大樓，部分洽公旅客下車後，沒辦法第一時間辨認出口方向，中捷近日增設導引標誌。圖／台中捷運公司提供
台中捷運市府站鄰近市政大樓，部分洽公旅客下車後，沒辦法第一時間辨認出口方向，中捷近日增設導引標誌。圖／台中捷運公司提供

台中捷運市政府站有2個出口，該站鄰近市政大樓，是民眾洽公的重要進出站之一，中捷公司近日改善站內導引標誌，在月台電扶梯旁及立柱新增「台中市政府」方向指引，讓旅客一出車門就能快速掌握出口位置，不必再花時間比對圖說確認路線。

中捷公司表示，市政府站出口1可通往市政大樓，過去觀察，部分旅客下車後需透過既有圖說資訊，反覆確認市府方向，才能找到正確出口；為提升導引效率，此次特別在月台電扶梯旁及立柱增設方向指引標誌，讓旅客一出車廂就可辨識出口位置，縮短找路時間。

中捷公司指出，新增標誌延續站內既有導引系統的設計風格，維持整體視覺一致性，同時考量旅客觀看距離、辨識需求及站體空間配置等等，選擇設置在旅客最容易注意到的位置，在不破壞既有視覺風格的前提下，讓方向指引更加清晰明確。

中捷近年運量成長，各站尖峰時段人潮眾多，中捷公司也規畫在月台畫設排隊線，參考各站運量及旅客集中狀況後，優先在九德站1月台及文華高中站1、2月台畫設；九德站鄰近明道中學、文華高中站鄰近文華高中，放學時段學生搭車人數較多，排隊線可提升旅客上下車順暢度與候車秩序。

中捷公司強調，完善的旅客導引系統是提升公共運輸服務品質的重要基礎，會持續蒐集旅客及各界意見，滾動檢討車站標誌系統，改善細節，提供更便利的搭乘環境。

標誌 台中捷運

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