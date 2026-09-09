台中堆高機違規3年半取締440件 上路罰9千

堆高機常見於工廠、工地及倉儲場所，但並非想開上馬路就能上路。台中警方指出，二○二三年至今年七月底，警方已取締四四○件違規。堆高機等動力機械若要行駛道路，須申請登記領用牌證及臨時通行證。警方表示，違規上路除了涉及牌證問題，若駕駛人未領有相關駕駛執照，就可能遭罰。

台中市警方統計，二○二三至今年七月底，共取締動力機械違規四四○件，其中包括五十二件未依規定申領臨時通行證、八十六件違規行駛高快速公路，以及五十七件闖紅燈或紅燈右轉，顯示部分業者及駕駛人不熟悉動力機械道路行駛規定或明知故犯。

副市長鄭照新表示，市府將進一步加強違規上路統計及管理，也呼籲業者不要違規上路。警方表示，若有行駛道路需求，須依規範領定申領相關牌證及臨時通行證，駕駛人也須符合相關規定，否則最高可處九千元罰鍰，禁止繼續行駛。

警方指出，堆高機若因作業需求必須短距離移動，也不能因距離短就逕自駛上道路，應事先確認是否符合道路行駛規定並完成相關申請。若民眾發現堆高機疑似違規行駛，可記錄時間、地點及車輛等資訊，保留影像後報警，由警方查處。

警方提醒，堆高機作業時貨叉、貨物及車身均可能形成視線死角，駕駛人及其他用路人都應保持安全距離，尤其工廠、倉儲及貨車裝卸區周邊，更應避免任意從堆高機與貨車間穿越，以免發生意外。