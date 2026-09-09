堆高機死亡車禍再害1命 中市研擬防制

堆高機等動力機械違規上路頻傳，台中市昨又發生堆高機與機車碰撞死亡事故。民進黨議員指出，全市自二○二三年至今年七月，動力機械交通事故累計五九七件，其中一九四件造成人員受傷，警方同期取締四四○件違規，要求市府建立跨局處管理及科技稽查機制。市警局表示，針對事故熱點會同交通局將研擬防制措施。

警方調查，七十二歲蕭姓女子昨駕駛堆高機在東區進化路卸載貨物，六十五歲男子騎機車行經，疑欲穿越堆高機貨叉與貨車貨斗間的空隙，頸部撞上貨叉，消防人員到場，送醫前已死亡。蕭女是否涉及過失致死，警方將進一步調查，全案報請台中地檢署相驗。

民進黨議員林祈烽指出，台中市動力機械事故從二○二三年的一六八件、增加至二○二四年的一九○件，二○二五年也有一六二件，今年一月至七月已有七十七件，三年多累計五九七件，其中近三分之一有人員受傷，顯示動力機械上路的風險不容忽視。

他表示，目前警方統計仍未進一步區分事故涉及的動力機械種類，也缺乏事故熱點分析。以今年四月大肚區沙田路為例，就曾發生堆高機違規上路與雙載機車碰撞，造成四十七歲騎士及八十二歲母親受傷；八月梧棲也有居民反映，倉儲業者長期在狹窄道路以堆高機卸貨，影響居民進出，甚至有七十八名住戶連署要求改善。

林祈烽指出，堆高機多在工廠、工地及倉儲間短距離移動，等警方接獲報案到場，違規車輛早已離開，若只依靠民眾檢舉及警方事後取締，難以有效遏止。

他要求市府應召集警察、都發及經發等局處，從源頭輔導業者依法申領牌證、臨時通行證，並改善裝卸動線，對事故及違規熱點加強取締；另可評估運用現有六十八處科技執法及路口監視系統，導入影像辨識、熱點分析及牌證比對，建立「堆高機科技輔助稽查」機制。

警察局長吳敬田表示，後續將針對事故熱點會同交通局研擬防制措施，並要求各分局針對工業區、工廠周邊宣導，輔導業者申領臨時通行證，提升核發效率；至於科技輔助稽查機制，將進一步研議，希望透過宣導、輔導及執法並行，降低動力機械上路造成的交通風險。