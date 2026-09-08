中火拆煤數量引爭議！盧秀燕批中央不守信 台電堅持：留6煤備用

台中市長盧秀燕視察台中電廠，台電總經理郭天合表示，未來台中火力電廠將規畫為六燃氣六備煤，引發現場民代不滿，指控台中電廠「增氣不拆煤」。台電回應表示，預計今年10月啟動既有燃煤1、2號機拆除工程；新燃氣二期計畫第1部機2031年上線後，逐步拆除燃煤3、4號機，其餘燃煤機組轉為緊備機組，2034年底達成中火無煤目標。

針對中火燃煤發電機組的拆除，中央與地方不同調，盧秀燕表示，當初台中市政府與經濟部協商的是增1氣拆1煤，但現在行政院打算增6氣只拆4煤，揚言地方政府恐無法發放燃氣機組的操作許可。

台電表示，近年台中產業及城市蓬勃發展，用電需求持續飆升，連續7年蟬聯全國縣市用電之冠，台中電廠既有機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市支援。為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動新建燃氣機組計畫。

台電說明台中電廠新燃氣一期計畫部分，新燃氣1號機已於5月接受調度，預計9月底正式商轉；新燃氣2號機正進行測試運轉，預計10月接受調度，隨新燃氣機組陸續上線，台電兌現2024年承諾，將於新燃氣1號機商轉後，10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程；後續新燃氣二期計畫預定第1部機2031年起更新上線後，亦將逐步拆除燃煤3、4號機，並將5~10號機轉為緊備機組，預計於2034年底達成中火無煤供電目標。

台電強調，台電肩負穩定供電，也持續以具體行動兌現減煤承諾及能源轉型，將全力邁向2034年底台中電廠無煤供電目標，並無所謂「只增氣不拆煤」。