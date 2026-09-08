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瑪利亞基金會募款籌建安老家園 林心如籲支持心智障礙者築家

中央社／ 台中8日電

瑪利亞社會福利基金會今天舉辦「心智障礙者安老家園」籌建募款記者會，擔任年度愛心大使的藝人林心如呼籲社會大眾，一起支持逐漸老去的心智障礙者築家。

瑪利亞基金會下午在台中市愛心家園舉辦「心智障礙者安老家園」籌建募款記者會，邀請自2012年起長期支持瑪利亞的藝人林心如擔任年度愛心大使，與台中市政府社會局長廖靜芝及春水興業集團副總經理劉彥伶共同完成安老家園拼圖，呼籲社會支持逐漸老去的心智障礙者家庭。

瑪利亞基金會說明，全台39萬名心智障礙者中，約24萬人已超過45歲，占整體心智障礙者約61%。當障礙者提早老化，照顧障礙者一輩子的父母也已年逾7、8旬，「我走了以後，孩子該怎麼辦？」成為無數雙老家庭共同的牽掛。

基金會表示，瑪利亞霧峰家園目前服務112名心智障礙者，但仍有127個家庭登記等候，平均等待時間超過10年。中高齡心智障礙者往往同時面臨溝通、吞嚥、行動退化、慢性疾病及生活支持等多重需求；當主要照顧者年邁或離世，現有日間、到宅及住宿資源未必能及時承接，更凸顯兼具高齡與心智障礙照護專業的24小時居住服務需求。

林心如呼籲社會大眾理解雙老家庭的處境，以實際行動支持安老家園的籌建。劉彥伶表示，集團也以實際捐款支持安老家園籌建，盼能拋磚引玉，號召更多企業與民眾一起響應。

瑪利亞基金會表示，今年春水興業集團特別贊助500份春水堂飲品兌換券及春水良品冷凍年菜，鼓勵民眾一起響應安老家園。即日起至12月23日，民眾單筆捐款滿新台幣6000元，或定期定額每月捐款滿500元，即可獲贈冷凍年菜套組及春水堂飲品兌換券1張，限量500張。

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