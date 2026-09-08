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盧秀燕率藍營民代視察中火 質問台電總經理郭天合「好好思考再回答」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕要求台電總經理郭天合回答2個問題：是否還沒拿到燃煤機組拆除許可、「增1氣、拆1煤」是不是要跳票？請好好思考再回答，這關係到中市府會不會發放燃氣機組操作許可。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕要求台電總經理郭天合回答2個問題：是否還沒拿到燃煤機組拆除許可、「增1氣、拆1煤」是不是要跳票？請好好思考再回答，這關係到中市府會不會發放燃氣機組操作許可。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天視察台中火力發電廠，台中市多名國民黨籍立委、議員一同出席，和台電總經理郭天合展開激烈討論，聚焦「到底要留多少燃煤機組」；盧說，台電有沒有拿到拆除許可、是不是增1氣拆1煤，郭要好好回答，這涉及中市府會不會發放操作許可。

盧秀燕今天視察中火，會中多名藍營民代對郭天合提出疑問。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣詢問，減煤的時程到底如何、最後要不要減到0、每年1050萬噸之後要怎麼減、後續要保留多少部燃煤機組備用？這些雖然是行政院做決定，台電做為執行單位應該要很清楚。

立委黃健豪表示，去年9月興達電廠改建過程中發生大火甚至爆炸，中火如何避免這類事故？另外經濟部9月10日要開燃煤機組拆除執照的審查會議，台電能否保證拿到執照後一定拆除？

立委羅廷瑋疑惑，中火2029年才能拆完第一根燃煤機組煙囪，空出地蓋新的燃氣機組，卻希望新機組2031年上線；第一批燃氣機組就花了6年才蓋完上線，第二批卻希望在2年內新建完成，會不會因為燃煤機組拆太慢導致燃氣機組延後上線？

立委廖偉翔說，中央規畫未來是6燃氣、6備煤，並說備用的燃煤機組不會發電，但之前高雄興達電廠的備用燃煤機組就突然發電，高雄市府很不滿意，人民也會擔心政府缺電就偷開燃煤機組；他希望郭天合明確表示，未來是不是就要留下6部燃煤機組？

立委顏寬恒指出，6部燃氣機組全部上線，發電量就是780萬瓩，等同於現在燃煤機組發電量總合的1.5倍，且燃煤機組不拆除，大家還是會擔心有沒有可能突然發電；這不是要為難台電，而是講出市民的擔憂。

盧秀燕強調，郭天合要好好思考，再回答2個問題：第一，台電現在是不是還沒拿到拆除許可？9月10日的拆除許可會議一定會過嗎？第二，當初中市府和經濟部協商增1氣拆1煤，但現在行政院打算增6氣只拆4煤，如果中央政府跳票，地方政府也沒辦法發放燃氣機組的操作許可。

郭天合回應，能否拿到拆除許可，要尊重國營司的審核機制，至於是否留下6部備用燃煤機組，台電對於國家的供電穩定有責任與義務，若遇到國際戰爭等突發狀況，多一分備用準備，對全國人民都是安全保障；台電要啟用備用機組，絕不可能便宜行事，會有一定的條件把關。

台電總經理郭天合回應，台電對於國家的供電穩定有責任與義務，多一分備用準備，對全國人民都是安全保障。記者黃仲裕／攝影
台電總經理郭天合回應，台電對於國家的供電穩定有責任與義務，多一分備用準備，對全國人民都是安全保障。記者黃仲裕／攝影

台中火力發電廠的新建燃氣機組，行政院規畫，未來中火將是「6燃氣、6備煤」。記者黃仲裕／攝影
台中火力發電廠的新建燃氣機組，行政院規畫，未來中火將是「6燃氣、6備煤」。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 台電 中火 2026九合一選舉

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