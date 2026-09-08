台電說明中火燃煤機組拆除日程 最快2029年拆完第一根煙囪

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，中央此前和台中市府達成協議，增加燃氣機組要拆除燃煤機組，台中市長盧秀燕今視察拆除狀況。台電表示，拆除工程的標案6月底已經決標，目前在經濟部審查，預計9月10日開會，若通過發放拆除許可，中火10月1日就會開始拆除燃煤機組，最快2029年拆完。

台電總經理郭天合說，新建的2部燃氣機組是一期工程，一號機5月接受調度，二號機預計11月接受調度，現在也在嘗試提前到10月，一、二號機都接受調度後，台電就會拆除一、二號燃煤機組的煙囪；今年6月24日，拆除工程已經決標，若後天經濟部國營司通過發放拆除許可，台電10月1日就會開始燃煤機組拆除作業。

中火副廠長劉紹仲說明，台電原本規畫燃氣機組商轉1年後，再拆除燃煤機組，但為了符合廣大市民的期待，將提前除燃煤機組；拆除作業需要28個月，若一切順利，預計在2029年3月底完成，採取分區、分時段方式陸續拆除，同步興建燃氣機組。

劉紹仲指出，拆除煙囪需要較長時間，主要是空間限制與安全限制，煙囪緊鄰運轉中的機組，為避免影響供電穩定，拆除工程要把煙囪由上而下分區切割，以微幅吊運的方式，把煙囪吊到地面拆解，也能減少噪音，以免影響附近居民生活；台中港風勢強大，只能在春夏風勢較小時拆除。

中火副處長黃全華介紹新的燃氣機組，煙囪外觀呈現小燕鷗的形式，代表展翅高飛的意象，一號機已經通過竣工查驗，正在申請電業執照，二號機測試中，目標10月底前接受調度、明年3月底前商轉；一、二號機裝置容量各為130萬瓩，2部燃氣機組的發電量約等於4部燃煤機組。