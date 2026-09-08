回憶8年前議員爬大門抗議中火 江啟臣：中央還沒完全兌現承諾

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，台中市長盧秀燕今天視察燃煤機組拆除狀況。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣一同赴會，回憶8年前多名議員抗議中火，還得爬大門進廠，要求中火逐年減煤，但直到今天，中央還沒完全兌現承諾，應說明清楚後續如何拆煤。

江啟臣表示，今天來中火不是為了看風景，是想問中央到底有沒有兌現8年前的承諾？當年要求台電降載、每年減少10%燃煤，從原本1800萬噸逐年減少，到現在減到1050萬噸，但中火對台中是不是有影響？當然有，這離當初的承諾還有一段距離。

江啟臣指出，當初多名民代進入中火，市民交給他們的任務是希望台中成為無煤城市，台中市府也在2020年加入國際脫煤集團，目標2030年成為無煤城市；這些年有看到中央在減煤，經濟部提出新建燃氣機組，也和市府達成「增1氣、拆1煤」的共識。

「沒想到，後來政府又推翻了」，江啟臣表示，可以去查2021年的立法院表決，當時執政黨以多數優勢輾壓，通過「只減煤、不拆煤」，今天看到中央回心轉意、願意共同拆煤，當然很好，但希望不要只做半套。

江啟臣提出2點問題，第一，現在減煤到1050萬公噸，後續的減煤路徑是什麼？什麼時候要減到底、讓台中成為無煤城市？第二，現在有5支煙囪、10不燃煤機組，最後要全拆，還是按照行政院的版本，保留6部燃煤備用？當初談好增1氣拆1煤，這個共識還在不在，行政院要說清楚。

江啟臣強調，6部燃氣機組的環評已經通過，發電量相當於12部燃煤機組，若行政院還要保留6部燃煤機組，與先前立委提案的「2028無煤中火」完全背道而馳；這不僅涉及對人民的承諾，也涉及對國際的承諾，希望行政院給台中市民、給中台灣一個清楚的交代。