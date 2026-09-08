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影／中火「增6氣拆4煤」爭議 盧秀燕喊話：不能欺騙人民

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕視察中火，強調當初和中央商定「增1氣、拆1煤」，現在中央卻打算「增6氣只拆4煤」，是不守承諾、欺騙人民。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕視察中火，強調當初和中央商定「增1氣、拆1煤」，現在中央卻打算「增6氣只拆4煤」，是不守承諾、欺騙人民。記者黃仲裕／攝影

針對台中火力發電廠新建燃氣機組及相關能源政策，台中市長盧秀燕今天視察台中火力發電廠燃煤機組拆除狀況，結束時接受媒體聯訪強調，台電同仁的說明顯然並不夠清楚，因為許多政策決定並非台電員工所能單獨決定。她坦言，對於第一線台電同仁感到非常同情與體諒，但攸關中部人民健康與環境的承諾，絕非台電單方面就能解決，必須由經濟部與行政院整體層級出面面對。

盧秀燕質疑，中央先前承諾「增加天然氣機組就必須拆除燃煤機組」，但如今的規劃與說法似乎並非如此。當初和中央商定「增1氣、拆1煤」，現在中央卻打算「增6氣只拆4煤」，是不守承諾、欺騙人民。她嚴正呼籲中央政府，必須確實履行當初對人民的承諾，絕不能騙人。盧秀燕強調，中部各縣市加起來有高達700萬的廣大民眾，大家的健康不容被忽視。

此外，盧秀燕指出，至今中央仍未發給台電拆煤相關許可，卻急著索取燃氣許可。她重申市府立場，「增氣」與「拆煤」必須同步配套進行，唯有真正拆除燃煤機組，才能確保中部地區擁有乾淨的天空與空氣品質。

台中市長盧秀燕指出，至今中央仍未發給台電拆煤相關許可，卻急著索取燃氣許可。她重申市府立場，「增氣」與「拆煤」必須同步配套進行，唯有真正拆除燃煤機組，才能確保中部地區擁有乾淨的天空與空氣品質。
台中市長盧秀燕指出，至今中央仍未發給台電拆煤相關許可，卻急著索取燃氣許可。她重申市府立場，「增氣」與「拆煤」必須同步配套進行，唯有真正拆除燃煤機組，才能確保中部地區擁有乾淨的天空與空氣品質。

盧秀燕 中火 火力發電廠

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