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加碼投資2.5億…中流明年4月完工？停車位不夠？ 新聞局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中流行影音中心。圖／台中市新聞局提供
台中流行影音中心。圖／台中市新聞局提供

台中流行影音中心OT營運轉移案迎來重大進展，廠商加碼2.5億投資，總投資提高至6.5億元以上。台中市議會教育文化、地政交通委員會今考察，議員關注汽車停車僅130格不夠？以及明年四月是否依合約如期完工等。新聞局長欒治誼說，依約持續監督進度；中流加鄰近約2500格車位。

台中市議會教育文化委員會及交通地政委員會今天上午考察台中流行影音中心，由召集人李中、黃馨慧率隊，關心場館整備進度。

欒治誼說，中流由市府興建，以OT模式委外，營運團隊威剛公司攜手威秀影城。市府堅守公共服務承諾，未來將保留2座影廳專門放映國片、藝術片及獨立製片，並提供每年至多150個場次供市府或合作單位無償使用。

中台流行影音中心公司營運長林珮瑜說，營運團隊對場館發展充滿信心，除了引進威秀影城，更導入全台最大 Dolby Cinema、全台最新型Ultra 4DX 及 LED Screen 光感應影廳。未來場館將結合流行影音、ACG（動畫、漫畫、遊戲）、展演、音樂與生活百貨等，打造豐富精彩的流行文化場域。

市議員陳淑華說，簡報僅說明中流三、四樓作為電影院，擔心ACG元素最終淪為「商場櫃位」，呼籲新聞局應明確定位，具體落實ACG人才扶植與影視產業發展。中流汽車停車僅130格明顯不足，憂未來營運恐交通癱瘓。

市議員江肇國關注，何時開幕以及文教功能的流失。江肇國說，中流號稱引進ACG，但原有的流行影音典藏、策展與研究等文教功能空間去了哪裡？要求新聞局應補足文教功能；黃馨慧建議，中流可借鏡韓國流行影音產業，提供年輕人創作空間。

欒治誼指出，中流因投資規模擴大，並涉及國際品牌洽談、高規格影音設備等，施工期程隨之增加。市府將依法依約督導進度，並積極協助跨局處協調，在兼顧公共安全、營運品質及市府權益下，推動場館穩健完成整備。

新聞局說明，中流規畫汽車停車130格、機車273格，加上鄰近有中央公園地下停車場，以及創研22、創研26等停車空間，約可提供2500格汽車停車位。

台中市議會教育文化、地政交通委員會今視察台中流行影音中心。記者趙容萱／攝影
台中市議會教育文化、地政交通委員會今視察台中流行影音中心。記者趙容萱／攝影

台中流行影音中心一樓目前施工裝修整備中。記者趙容萱／攝影
台中流行影音中心一樓目前施工裝修整備中。記者趙容萱／攝影

台中市議員黃守達（右起）、陳淑華、楊大鋐、劉士州等人今視察台中流行影音中心。記者趙容萱／攝影
台中市議員黃守達（右起）、陳淑華、楊大鋐、劉士州等人今視察台中流行影音中心。記者趙容萱／攝影

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