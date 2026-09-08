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持有電子煙將開罰 台中市設32處回收點可就近投遞

中央社／ 台中8日電

中央推動「菸害防制法」修法，持有電子煙開罰台中市長盧秀燕今天呼籲，持有電子煙的市民及早妥善處理，全市共設32處回收點，民眾可免具名、免提供個人資料就近投遞。

中央推動「菸害防制法」修法，首度規劃將「持有」電子煙納入行政罰範圍，國民健康署今天起在全國設置431處電子煙回收點及專用回收桶。

盧秀燕在市政會議中表示，未來除了使用電子煙違法外，持有電子煙也可能受到處罰，且罰則相當重。市民若家中或身上仍有電子煙，應儘早妥善處理，切勿任意丟棄，可送至指定回收地點回收。

盧秀燕提醒，電子煙不可隨意丟棄，尤其不應直接丟入家中垃圾桶、公共垃圾桶或垃圾車。電子煙內含電池及相關電子元件，若受到擠壓、碰撞或不當處理，恐衍生起火等安全風險，因此務必送至指定地點回收。市民可利用全市32處回收點處理，免具名、免提供個人資料就近投遞。

衛生局長曾梓展說明，衛福部提出「菸害防制法」部分條文修正草案，行政院已於6月25日院會通過，目前送立法院審議。依草案規劃，修正條文施行後將提供1個月緩衝期，讓持有者妥善處理電子煙。

曾梓展強調，緩衝期屆滿後，若仍持有電子煙，研擬處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。由於目前修法尚未完成、施行日期也尚未確定，因此國民健康署自今天起提前啟動全國回收措施，鼓勵民眾主動繳回。

曾梓展表示，台中市共有32處回收點，包括全市30處衛生所、位於豐原的台中市政府衛生局，以及台灣大道市政大樓文心樓1樓市政服務中心。

電子煙 開罰 台中市

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