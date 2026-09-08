快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

南投衛生局全國藥政考核獲8獎 送藥到府達3988人次

中央社／ 南投縣8日電

南投衛生局稽查藥商把關民眾用藥安全、加強查核管制藥品及麻黃素製劑防範濫用、送藥到府服務達3988人次等，以紮實藥政管理與用藥安全守護，獲114年全國藥政考核8座獎項。

衛生福利部今天舉辦全國藥政業務研討會，南投縣政府衛生局獲中藥違規查處卓越獎、藥事照護服務楷模獎、中藥（材）抽驗得力獎、中藥稽查績優獎、中藥材包裝標示績優獎、抗生素處方藥查核成效獎、中藥廠檢查守護藥安協作獎，及地方衛生機關中醫藥業務考評優等獎。

衛生局統計去年稽查藥商含中藥商及社區藥局、診所773家次、稽查化粧品及醫療器材販賣業211家次、針對管制藥品及麻黃素製劑加強查核251家次、抽查驗中藥材及製劑35品項及化粧品與醫療器材357品項、主動查處違規廣告246則、執行專業藥事服務314人次、完成送藥到府服務3988人次。

衛生局副局長陳淑怡出席受獎表示，衛生局嚴格把關民眾用藥環境、確保產品販售符合規範、防範藥物濫用流失、保障消費者不被誇大不實資訊誤導，同時積極推動社區藥局改善無障礙環境，感謝藥師、藥劑生、中西藥商等業者長期支持，一起為縣民用藥安全努力。

衛生局長陳南松說，衛生局始終把縣民健康放第一位，從藥品查核、品質把關，到藥事照護與送藥到府服務，持續把藥政工作做深、做細、做到位，將持續結合科技與專業，攜手藥事及相關產業精進藥政管理與服務，透過智慧藥政，增進及保障用藥安全。

南投 衛生局 南投縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

災時送藥到日常照護應用 花東推進偏鄉醫療無人機物流

自助洗衣店使用天然氣增多 中市稽查8成不符合安全管理規定

北市擴大抽查再驗出黑麻油、特級胡麻油共4件苯駢芘超標 已預防下架

高商學生全國技能競賽奪金 南投縣府：持續營造優質技職教育

相關新聞

秋天最萌地景！杉林溪波波草變色了 深秋將變紅色毛球海

南投杉林溪前年引進種植波波草，毛茸茸一大片的波波草海，地景壯觀可愛，受遊客喜愛；園方逐年擴大栽種面積，如今已達上萬株，隨時序入秋，進入變色期，植株已由綠變黃，後續將逐步轉紅，是秋季限定的一大亮點，持續至11月上旬。

她只花1367元中100萬 王惠美親自通知竟被當詐騙「你到底是誰」

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美上周才哽咽談及未安排輔選的想法，強調身為現任縣長，每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選；但這周都未安排公開的縣政行程，縣府今天舉行「2026彰化GO購」消費抽獎活動，王惠美親自致電給百萬現金得主，對方以為是詐騙集團來電，一度直接掛掉電話。

競選之初飽嘗人情冷暖 選民說要支持 讓魏平政流下男兒淚

台灣民眾黨秘書長周榆修今接受廣播節目訪問，提到彰化縣長選舉一開始亂的是民進黨不是國民黨，結果搞到現在民進黨「偷笑」，國民黨內部發生什麼問題令人奇怪。藍營縣長參選人魏平政表示，他努力爭取選民支持，其餘事情不是他能置喙。

盧秀燕率藍營民代視察中火 質問台電總經理郭天合「好好思考再回答」

台中市長盧秀燕今天視察台中火力發電廠，台中市多名國民黨籍立委、議員一同出席，和台電總經理郭天合展開激烈討論，聚焦「到底要留多少燃煤機組」；盧說，台電有沒有拿到拆除許可、是不是增1氣拆1煤，郭要好好回答，這涉及中市府會不會發放操作許可。

台電說明中火燃煤機組拆除日程 最快2029年拆完第一根煙囪

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，中央此前和台中市府達成協議，增加燃氣機組要拆除燃煤機組，台中市長盧秀燕今視察拆除狀況。台電表示，拆除工程的標案6月底已經決標，目前在經濟部審查，預計9月10日開會，若通過發放拆除許可，中火10月1日就會開始拆除燃煤機組，最快2029年拆完。

回憶8年前議員爬大門抗議中火 江啟臣：中央還沒完全兌現承諾

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，台中市長盧秀燕今天視察燃煤機組拆除狀況。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣一同赴會，回憶8年前多名議員抗議中火，還得爬大門進廠，要求中火逐年減煤，但直到今天，中央還沒完全兌現承諾，應說明清楚後續如何拆煤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。