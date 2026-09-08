南投衛生局全國藥政考核獲8獎 送藥到府達3988人次

南投縣衛生局稽查藥商把關民眾用藥安全、加強查核管制藥品及麻黃素製劑防範濫用、送藥到府服務達3988人次等，以紮實藥政管理與用藥安全守護，獲114年全國藥政考核8座獎項。

衛生福利部今天舉辦全國藥政業務研討會，南投縣政府衛生局獲中藥違規查處卓越獎、藥事照護服務楷模獎、中藥（材）抽驗得力獎、中藥稽查績優獎、中藥材包裝標示績優獎、抗生素處方藥查核成效獎、中藥廠檢查守護藥安協作獎，及地方衛生機關中醫藥業務考評優等獎。

衛生局統計去年稽查藥商含中藥商及社區藥局、診所773家次、稽查化粧品及醫療器材販賣業211家次、針對管制藥品及麻黃素製劑加強查核251家次、抽查驗中藥材及製劑35品項及化粧品與醫療器材357品項、主動查處違規廣告246則、執行專業藥事服務314人次、完成送藥到府服務3988人次。

衛生局副局長陳淑怡出席受獎表示，衛生局嚴格把關民眾用藥環境、確保產品販售符合規範、防範藥物濫用流失、保障消費者不被誇大不實資訊誤導，同時積極推動社區藥局改善無障礙環境，感謝藥師、藥劑生、中西藥商等業者長期支持，一起為縣民用藥安全努力。

衛生局長陳南松說，衛生局始終把縣民健康放第一位，從藥品查核、品質把關，到藥事照護與送藥到府服務，持續把藥政工作做深、做細、做到位，將持續結合科技與專業，攜手藥事及相關產業精進藥政管理與服務，透過智慧藥政，增進及保障用藥安全。