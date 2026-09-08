盧秀燕促中火「增氣拆煤」 台電重申六備煤維護供電

台中市長盧秀燕今天到台中電廠了解燃氣機組狀況，她提出機組「增1氣減1煤」，要求中央承諾；台電重申「六燃氣六備煤」維護供電安全，備用機組運轉要符合環評規定，台電不可能違法。

盧秀燕今天與立法院副院長江啟臣及中國國民黨籍立委廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪等人，前往台電公司台中電廠視察燃氣機組狀況，台電公司總經理郭天合與台中地方民意代表等人也出席。

中火副廠長劉紹仲會中說明，中火燃氣1號機今年5月已接受調度，2號機預計11月起開始接受調度，目前進度會提前；燃煤機組1、2號拆除部分，已於今年6月結標，經濟部國營事業管理司預計10日召開拆除許可審查會議，若順利預計10月1日將開工拆除。

盧秀燕說，台中市政府收到台電申請，要發放燃氣機組的操作許可，8年前中部地區民眾認為中火都是在「用肺發電」，當時好幾個縣市民代齊聚在中火陳情、協商，最終地方政府與中央達成「增氣拆煤」協議，增加一部燃氣機組，就要拆一部燃煤機組。

盧秀燕說，現在有兩部的燃氣機組蓋好，有2根新的煙囪，屆時中部就會面臨超過14部機組，從現在的5根煙囪增加到7根，發電量當然更大，但是碳排放量對市民、對環保所造成的傷害也會更大。

郭天合說，行政院長卓榮泰4日到台中電廠了解拆除與新建機組的情形，當時簡報說明，會逐步興建燃氣並拆除燃煤機組，最終的目標會有「六燃氣、六備煤」的設備。

對於台電重申中火「六燃氣機組、六燃煤備用機組」，盧秀燕說，中央當初承諾中部「增一氣、拆一煤」，台中市府在發燃氣機組操作許可證前會慎重，確保舊燃煤機組拆除許可獲中央通過，要求中央一定要依約而行。

郭天合說明，「六備煤」是需要緊急供電時的備用，在環保、環評規定上有條件限制，包括時數限制、供電安全小於備轉容量率8%時以及國安需求等，興達與大林電廠都有相關備援措施。

郭天合表示，供電還是以供電安全為主，緊急供電機組要啟動，一定要符合環評上的規定，台電不可能去做違法的事。

另外，在場民代提問增加燃氣機組後，中火的減煤期程、興達電廠曾發生火警的原因與預防等議題。

郭天合說，台中目前用電量是六都第一，台中電廠實際發電，已不足供台中地區使用，會如期、如火如荼針對「以氣換煤」腳步繼續執行；興達電廠在新建機組過程發生火警後，台電有平行展開盤查，台中電廠不管未來或現在的機組，都有仔細檢查，不容許類似事件再發生。