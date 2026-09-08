鹿港鎮1至3歲生日禮金上路、每年6000元 王惠美孫女也能領
彰化鹿港鎮新增兒童生日禮金，1至3歲兒童從今年9月起，每逢1歲、2歲及3歲生日，都可領到6000元，3年最多可領1萬8000元。值得一提的是，彰化縣長王惠美日前升格當阿嬤，在臉書分享喜訊，長孫女明年滿1歲，若符合設籍條件，也能領到這筆生日禮金。
鹿港鎮公所表示，因應少子化，盼透過增加育兒福利，鼓勵夫妻生育，也讓年輕家庭願意留在鹿港。鎮公所制定「彰化縣鹿港鎮兒童生日禮金發放自治條例」，經鎮民代表會通過後，自2026年9月1日起實施。
依規定，兒童與父母（監護人）其中一方，須連續設籍鹿港鎮滿1年以上，且申請時仍設籍鹿港，才符合申領資格。家長也要留意申請期限，必須在兒童生日後3個月內提出申請，逾期不受理，也不予補發。
由於政策從9月才上路，今年首波受惠的是9月至12月生日的兒童，鎮公所估計約有583人符合資格，編列預算約350萬元；明年完整實施1年，預估約1746名兒童受惠，編列預算約1050萬元。
鎮公所指出，除了兒童生日禮金，鹿港鎮目前也有婦女生育津貼，每胎8000元，但產婦或夫妻其中1人須在鹿港鎮設籍滿3年以上；65歲以上長者則有敬老禮金，每人每年2000元，分別於春節、端午、秋節及重陽節發放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。