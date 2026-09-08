盧秀燕視察中火：中央應遵守「增1氣拆1煤」 不能欺騙人民

台中市長盧秀燕今天視察台中火力發電廠燃煤機組拆除狀況，她表示，當初和中央商定「增1氣、拆1煤」，如今燃氣機組即將上線，中央的規畫卻是新建6部燃氣機組、留下6部燃煤機組，等於「增6氣只拆4煤」；中央可以騙地方政府，但不能欺騙人民。

盧秀燕指出，今天來視察中火，是因為中市府收到台電申請，請市府發放燃氣機組的操作許可；這是她擔任市長以來第一次進中火廠區，但其實2、30歲還在電視台工作時，就多次進場採訪，從政後也進入過廠區，反而是當上市長後困難重重，接洽無門。

盧秀燕表示，中央原本對中火的政策是「增氣不拆煤」，經過台中多名民意代表抗爭，市府不斷向中央反映，終於和經濟部前部長王美花達成協議，增氣一定要拆煤，增1氣、拆1煤；中火現在有5根煙囪、10部燃煤機組，新建燃氣機組後，又多了2根煙囪，若不拆煤，恐淪為世界最大的火力發電廠。

盧秀燕強調，按照中央的規畫，中火的目標是「6燃氣、6備煤」，但現在就有10部燃煤機組，換句話說，新增6部燃氣機組後，只打算拆除4部燃煤機組，這與當初承諾不符；她希望今天與會的台電總經理郭天合回去問問，當初國家與經濟部是怎麼承諾台中的，怎麼會變成「增6拆4」？

盧秀燕批評，中央不能騙人，就算騙地方政府，也不可以騙人民，尤其是中部各縣市加起來700萬人民；到目前為止，中央還沒發給台電拆煤許可，卻急著跟市府要燃氣許可，但國家是不是對人民守信用、在不在乎中部的天空是不是乾淨？

盧秀燕說，台中的全年碳排放量已經從過去的3萬公噸，降低到現在6、7千公噸，剩下最後一哩路，一定要實現；市府要看到燃煤機組的拆除許可，才會發出燃氣機組的操作許可，會採取理性的作法，將中部人的健康作為最大的考慮，決定是否發放許可證。