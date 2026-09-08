台中市工廠大量歇業？ 市府經發局：非事實且整體淨增633家

針對有媒體報導台中市工廠大量歇業，台中市政府經濟發展局今以具體數字表示，自2019年至今年7月底，台中新登記工廠6735家、歇業6102家，工廠總家數由1萬9202家增至1萬9835家，整體淨增633家，總家數及新增家數均居六都第一。

經發局說，產業發展過程雖有部分工廠因經營調整、產業轉型等因素退出市場，但同期新登記工廠數仍高於歇業數，整體工廠家數持續淨成長。

經發局說，近年新登記工廠以金屬製品製造業增加最多，另依經濟部統計處今年4月出版的「工廠校正及營運調查報告」，前年台中工廠家數1萬8,809家，占全國20.1%；固定資產增購金額4649億元、占全國21.5%，兩項均居全國各縣市第一。數字反映企業持續投入廠房、設備及擴充產能。

經發局說，工廠家數是新登記、歇業、廢止等異動後的整體結果，企業新設、退場及轉型均屬產業發展的動態過程，若僅觀察歇業家數，容易忽略同期新設及投資情形。市府將持續掌握產業需求，協助企業投資設廠及產業升級，支持既有企業深耕台中、吸引新投資落地。