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彰化GO購抽獎 水產行消費1367元中百萬元大獎

中央社／ 彰化縣8日電

彰化縣長王惠美今天抽出「彰化GO購」消費抽獎活動最大獎新台幣100萬元得主，在水產行消費1367元的周姓民眾中獎；王惠美說，中獎者公告後，明天發中獎簡訊及電子郵件通知。

抽獎直播記者會於彰化縣政府舉辦，在律師及縣府政風處人員見證下，公開抽出4687個獎項、100萬元得主及10名「彰化好物大禮包」得主。

王惠美表示，「2026彰化GO購」活動期間6月1日到8月31日，累積登錄消費金額達13.9億元、達49萬筆登錄，而提供彰化好物大禮包業者也是今年入選彰化商品外包裝設計輔導計畫特色業者，期許透過公私協力，讓更多人認識彰化優質品牌。

彰縣府說，中獎名單將公告於「2026彰化GO購」活動官網，明天發出中獎簡訊及領獎電子郵件通知。中獎者在公告得獎名單後14天內準備領獎「登錄會員的身分證、發票或收據、存摺」拍照回傳電子檔，縣府會盡快核實並發放獎金、獎品。

彰化 水產 消費

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