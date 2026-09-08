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中市殯葬需求超出預期 盧秀燕：持續盤點並預作規劃

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供

台中市府近年持續完善殯葬設施，公立生命紀念館廣受市民肯定，使用需求也超出原先預期。台中市長盧秀燕表示，市府近年規劃超過10萬個櫃位，預估可使用約20年，但因需求超出預期仍不夠用，她已請民政局持續盤點需求及可用土地，預作後續規劃，完善市民人生最後一哩路的照顧。

台中市政府今召開市政會議，民政局以「溫暖民政・幸福同行」為題進行專案報告，聚焦區里建設、安心守護、幸福成家、文化傳承及尊嚴善終等施政亮點。

盧秀燕指出，市府近年投入資源興建生命紀念館，打造明亮、莊嚴的追思環境，原依市民死亡人數推估需求，規劃超過十萬個櫃位，預估可使用約20年；但因環境品質提升、收費合理，不少原安置於外縣市或私人設施的先人骨灰陸續遷回台中，讓先人「落葉歸根」，實際需求因此超出預期。

盧秀燕強調，讓市民有所善終、家屬安心追思，是政府應持續努力的工作，市府將持續盤點並預作後續規劃。

民政局長吳世瑋表示，市府投入69.6億元健全山、海、屯、城殯葬設施，經費居六都第一，包括興建太平、東勢及北屯生命紀念館、大甲新建20間靈堂、增設骨灰（骸）櫃位與神主牌位、完善原鄉納骨設施；另投入42.6億元改建已有57年歷史的崇德殯儀館，預計今年10月14日開工，將導入綠建築、節能減碳及友善設施，提升殯葬服務量能。

此外，全市目前設有10處樹葬區、總面積約4.5公頃，規模居六都之冠；市府並投入2.3億元汰換火化設備、導入AI判煙，以及建置電子追思牆、線上祭拜及AI客服。清明掃墓期間也運用數位地圖導航、空拍機聯防及科技執法強化公墓管理，公墓火災面積由2023年約45萬平方公尺降至今年約1.5萬平方公尺，大幅減少96.7%。

吳世瑋表示，中市府近年投入37億餘元推動太平、霧峰、大里及后里4座聯合行政中心，其中太平區行政中心今年6月已啟用，霧峰聯合行政中心將於9月14日啟用，大里、后里則預計今年陸續動工，全面提升屯區及山線服務量能。

吳世瑋說，盧市長上任以來，市府投入近21億元推動市民活動中心建設，目前已有38座啟用、7座興建規劃中，啟用效率第一；預計今年底全市公有集會場所將達497處，平均約1.25里就有一處，透過綿密布建鄰里服務據點，讓市民在家門口就能享有便利、多元的公共服務。

盧秀燕 台中 殯葬設施

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