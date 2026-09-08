秋天最萌地景！杉林溪波波草變色了 深秋將變紅色毛球海

南投杉林溪前年引進種植波波草，毛茸茸一大片的波波草海，地景壯觀可愛，受遊客喜愛；園方逐年擴大栽種面積，如今已達上萬株，隨時序入秋，進入變色期，植株已由綠變黃，後續將逐步轉紅，是秋季限定的一大亮點，持續至11月上旬。

杉林溪森林生態渡假園區位居海拔1600至1800公尺，園區占地約40公頃，致力培育四季花卉，春能賞櫻、秋追楓，還有杜鵑、牡丹、繡球花、水杉等可遊賞，前年更引進試種藜科地膚屬植物「波波草」，因毛茸茸模樣討喜，遊客反應佳。

杉林溪園區表示，由於波波草試種狀況佳，去年擴大種植至6000株，一大片波波草海，壯觀可愛，成最萌地景，受到遊客喜愛，今年再擴大栽種1萬6000株，第一批8000株於銀杏湖至花卉中心沿線，目前一片翠綠，深秋可望逐漸轉紅。

而去年種植的波波草隨時序從春夏入初秋，已進入變色期，其植株從莖到葉由綠變黃，少部分則已轉紅，園方表示，待天氣更冷，轉色就會越發明顯，後續將逐步轉紅，形成一大片紅色波波草，是秋季限定的一大亮點，持續至11月上旬。

杉林溪的波波草海，地景壯觀可愛，秋季進入變色期，先由綠變黃再轉紅，持續至11月上旬。圖／杉林溪森林生態渡假園區提供