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她只花1367元中100萬 王惠美親自通知竟被當詐騙「你到底是誰」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「2026彰化GO購」今天抽出百萬現金得主，幸運兒一度以為遇上詐騙集團掛電話。圖／彰化縣府提供
「2026彰化GO購」今天抽出百萬現金得主，幸運兒一度以為遇上詐騙集團掛電話。圖／彰化縣府提供

國民黨彰化縣長選舉話題持續延燒，彰化縣長王惠美上周才哽咽談及未安排輔選的想法，強調身為現任縣長，每天把彰化縣政做好，就是最好的輔選；但這周都未安排公開的縣政行程，縣府今天舉行「2026彰化GO購」消費抽獎活動，王惠美親自致電給百萬現金得主，對方以為是詐騙集團來電，一度直接掛掉電話。

「2026彰化GO購」消費抽獎活動今天在縣府中庭舉辦抽獎直播，公開抽出4687個獎項及最大獎現金100萬元得主。百萬元得主周小姐日前在「盅龐水產行」消費1367元，王惠美親自致電通知，周小姐起初語氣冷淡，先後回應「你打錯了」、「你到底是誰」，甚至掛掉電話，還抱怨「聽不懂在講什麼」，直到王惠美再次致電並確認身分，她才相信自己真的中了100萬元。

王惠美表示，「2026彰化GO購」活動自6月1日至8月31日，期間累積登錄消費金額達13.9億元、登錄筆數達49萬筆。今年除最大獎現金100萬元1名外，還提供現金10萬元、現金5萬元、Aura Mini小鷗拉電動腳踏車、iPad Air 11吋、現金1萬元及多項好禮，還有9家在地業者熱情加碼贊助「彰化好物大禮包」，總計抽出4687個獎項。

王惠美指出，中獎名單今天將公告於「2026彰化GO購」活動官網，明天也會發出中獎簡訊及領獎通知電子郵件。近年詐騙手法層出不窮，縣府不會主動要求中獎者操作ATM或進行轉帳匯款，若接獲相關通知有疑慮，可洽詢活動線上客服，或撥打165反詐騙專線查證，以免遭騙。

「2026彰化GO購」消費抽獎活動今天在縣府中庭舉辦抽獎直播，還有9家在地業者熱情加碼贊助「彰化好物大禮包」。圖／彰化縣府提供
「2026彰化GO購」消費抽獎活動今天在縣府中庭舉辦抽獎直播，還有9家在地業者熱情加碼贊助「彰化好物大禮包」。圖／彰化縣府提供

王惠美 詐騙 彰化

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