蛋黃酥旺季竟拿來送！彰化「新口味」捐血換好禮 大禮包破千元

彰化知名蛋黃酥名店「新口味」進入中秋銷售旺季，店內忙著趕製訂單之際，卻持續投入公益，今年第四年舉辦捐血活動，號召多家在地名店響應，祭出市價近1500元的大禮包，除了6入蛋黃酥禮盒、還有大福、鳳眼糕、黑豆茶等，活動在9月9日、14日分別在鹿港公會堂及彰化基督教醫院前舉行。

活動緣起於「新口味」創辦人王朝儀多年前因十二指腸大出血，在彰基接受搶救並大量輸血後康復。為感謝彰基醫護人員的救命之恩，王家從當年起持續舉辦捐血活動，希望把當年獲得的幫助回饋給社會。

第二代老闆王裕誠表示，今年首場將於9月9日上午9時30分至下午4時，在鹿港公會堂前廣場舉行，9月14日同一時間則在彰化基督教醫院門診大樓前舉行。彰基場捐血250c.c.可獲1盒新口味文青款蛋黃酥6入，捐血500c.c.可獲2盒，數量有限、送完為止。

鹿港場今年則有更多在地店家響應，聯手準備2款市價近1500元的大禮包，內容包括新口味蛋黃酥6入禮盒、米弎豆櫻桃大福及葡萄大福、鄭玉珍餅舖七彩圓盤鳳眼糕、展榮商號黑豆茶包、阿榮師冰棒兌換券，還有即期良品即食栗子、卷木森活館免費入場券，以及阿榮師冰棒兌換券、鹿港時代、新口味鹿港店等店家的折價券。

業者指出，鹿港場捐血250c.c.可獲1份大禮包，500c.c.可獲2份，兩款各一份。雖然目前正逢中秋蛋黃酥熱銷檔期，店內正忙著趕製訂單，但新口味仍準備蛋黃酥投入公益，希望在全年最忙碌的時候，也能持續回饋社會。