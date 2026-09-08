持有電子煙要罰…台中設32處回收站 新市政大樓就可以回收

衛生福利部提出菸害防制法部分條文修正草案，規畫將持有電子煙納入行政罰，可處3到10萬元罰鍰，目前法案尚未通過，先在全國廣設431處回收點。台中設有32處，包含30個衛生所、衛生局，以及新市政大樓的市政服務中心，持有電子煙的民眾可以就近回收。

台中市政府今天舉行市政會議，衛生局長曾梓展報告，衛福部先前提出菸害防制法部分修正草案，規畫將持有電子煙納入行政法，過去僅處罰販賣、輸入、廣告等等；法案已經通過行政院審議，將送立法院，尚無法確定何時上路與施行，國健署今天起先在全國廣設431處電子煙回收站。

曾梓展指出，台中市設有32處電子煙回收站，分別是30個區衛生所、位於豐原的衛生局本部，以及位於西屯的新市政大樓文心樓一樓市政服務中心；目前還不知道法案何時通過，且要有1個月緩衝期，這些回收站預計會持續設置，市府會待法案通過後請示中央下一步如何處理。

台中市長盧秀燕表示，按照中央規畫，未來持有電子煙的行政罰相當重，被發現就是3到10萬元，她相信現在不少人都持有電子煙，鼓勵持有者趁這段時間趕快丟棄，但不要亂丟，可能引起火災，請送到指定地點回收；現在回收電子煙完全不用登記，也不用具名或留下個人資料，交給工作人員就好。

此次修法主因之一是俗稱喪屍菸彈的依托咪酯等新興毒品，經常利用電子煙打掩護，此前法規並未禁止持有電子煙，導致電子煙到處流竄甚至進入校園。國健署表示，新法尚未施行，民眾不會因為繳回電子煙受罰，不必擔心政府藉此「釣魚」。