執法爭議 民代：開罰前先給改善空間

台中市豐原區新生北路水岸花都附近，居民因周邊停車空間不足，將機車停在自家門前黃線，卻頻遭特定人士檢舉，警方接獲勤指中心轉報到場後，常演變成「整排開單」，居民怒問「我家前面不能停機車，要我們停在哪裡？」警局表示，將強化執法標準、減少爭議。

豐原新生北路水岸花都周邊路段雙側均畫黃線，但當地居民反映住宅密集、機車停車空間不足，不少住戶只能將機車暫停自家門前，卻屢遭檢舉。警方依報案到場執法後，往往不是單一車輛，而是沿線違規機車一併開罰，造成居民與檢舉人對立升高。

立委陳清龍辦公室邀集相關單位現場會勘，決議將爭議路段部分黃線改畫白線，從停車環境源頭處理爭議，避免居民停車需求與檢舉執法持續衝突。

無黨籍市議員陳廷秀則指出，問題不只在於開不開單，而是執法是否符合比例原則。他認為，對於微罪、未明顯影響交通安全的輕微違規，警方應優先採取警鳴、勸導、驅離等方式，讓民眾有改善空間，不應每次接獲檢舉就直接整排開罰，否則容易讓執法陷入「檢舉—報案—開單」的惡性循環。

台中市警察局表示，將持續強化基層內部勤務及執法標準傳達，確保「警鳴勸導優先」等原則確實落實到第一線員警，降低執法爭議。警方也指出，接獲此類報案時，仍會依勤務案件輕重緩急彈性調配處理優先順序，在維持交通秩序與避免不必要執法衝突間取得平衡。